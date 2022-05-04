Есть темы, которые следует обсудить до конца. Одна из таких тем – утепление наших домов. Планов много, а результатов мало. В городах по-прежнему полно панельных домов, которые не сохраняют тепло. Какова причина этого? Об этом спрашивает и в то же время поясняет член правления товарищества Юло Калм, сообщает Postimees.
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Юло Калм ⟩ Панельные дома нуждаются в государственной поддержке
Панельные дома нуждаются в государственной поддержке
Я являюсь председателем товарищества двух панельных домов с 1975 года – с тех пор, как их только построили, то есть 47 лет. Благодаря строительству панельных домов возникли целые новые районы города. Новые рабочие получили новые квартиры. Бесплатно. Платить надо было только за коммунальные услуги. Но были и молодые семье, которые получили в Таллинне работу, но не жилье. У них была возможность встать в очередь на получение кооперативной квартиры. Часть нового жилья была передана жилищно-строительным кооперативам, где квартира принадлежала кооперативу, а человек становился ее собственником. Становясь собственником, около половины стоимости квартиры следовало выплачивать государству, а остальную стоимость – по частям в течение 15 лет.
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