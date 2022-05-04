Юло Калм ⟩ Панельные дома нуждаются в государственной поддержке

Я являюсь председателем товарищества двух панельных домов с 1975 года – с тех пор, как их только построили, то есть 47 лет. Благодаря строительству панельных домов возникли целые новые районы города. Новые рабочие получили новые квартиры. Бесплатно. Платить надо было только за коммунальные услуги. Но были и молодые семье, которые получили в Таллинне работу, но не жилье. У них была возможность встать в очередь на получение кооперативной квартиры. Часть нового жилья была передана жилищно-строительным кооперативам, где квартира принадлежала кооперативу, а человек становился ее собственником. Становясь собственником, около половины стоимости квартиры следовало выплачивать государству, а остальную стоимость – по частям в течение 15 лет.