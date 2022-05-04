Государство хочет улучшить преподавание эстонского языка в начальной и основной школе

Целью реорганизации системы поддержки является повышение эффективности преподавания языка в дошкольном и основном образовании.

Главный эксперт в области языковой политики в основном и профессиональном образовании Министерства образования и науки Анне Эндъярв отметила, что обновление процедуры подачи заявок на финансовую поддержку преследует несколько целей.

"С одной стороны, мы даем учебным заведениям, муниципальным властям и культурным ассоциациям более четкую информацию о том, как подать заявку. С другой стороны, мы хотим направить учебные заведения на то, чтобы они больше думали о целях изучения языка. В-третьих, государство получит более значимую обратную связь о расширении и успехе изучения эстонского языка".

В рамках упорядочения условия подачи заявки будут уточнены новым законодательством. Также будет обновлена основа для подсчета количества учащихся в Эстонской инфосистеме образования, например, будет проведено четкое различие между тем, составляет ли объем преподавания на эстонском языке не менее 60% или 40%. Также будет добавлен более глубокий анализ выделенной финансовой поддержки и результатов, достигнутых с ее помощью.

На каждого ученика могут единовременно распространяться средства только из одного гранта. Общий ожидаемый бюджет мер поддержки в 2022 году составляет 2 млн евро.

В дополнение к обновленной системе финансовой поддержки, министерство планирует продолжить начатый осенью 2021 года пилотный проект по поддержке школ с эстонским языком обучения, в которых учится больше учеников с родным языком, отличным от эстонского, чем учеников с родным эстонским языком.

Обучение на эстонском языке помогает детям и подросткам интегрироваться в эстонскую культурную и ценностную систему, тем самым расширяя их выбор дальнейших путей образования. Наилучших результатов в тестах и экзаменах по эстонскому как второму языку в русскоязычных школах добились ученики, которые не менее 40% своего обучения проходили на эстонском языке и эффективно применяли интегрированные методы предметного и языкового обучения.

План действий по образованию на эстонском языке предусматривает, что к 2035 году все дети и подростки будут иметь доступ к высококачественному основному образованию на эстонском языке, независимо от их родного языка. В 2035 году не менее 75% бывших русскоязычных школ и детских садов, финансируемых государством и местными самоуправлениями, будут предлагать обучение на эстонском языке (остальные - на иностранных языках и родном языке), а более 90% учителей основной школы будут владеть эстонским языком на уровне B2.