Керсти Кальюлайд удивлена решением суда, оштрафовавшего журналистов

В своем решении Харьюский уездный суд сослался на решение Европейского суда по правам человека по иску принцессы Монако, в котором последняя жаловалась на публикацию прессой своих фотографий с лыжного отдыха. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд находит это объяснение странным.

«Конечно, суд имеет право дать свою правовую оценку, но подозрение в отмывании денег в отношении крупнейших банков Эстонии явно вызывает общественный интерес, и сравнение с лыжными прогулками или неприкосновенностью частной жизни вызывает удивление», — написала Кальюлайд в социальных сетях.

Кальюлайд добавила, что интерес к такой теме, как подозрения Swedbank в отмывании денег, никоим образом не ограничивается прессой или экономикой.