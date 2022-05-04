Харьюский уездный суд оштрафовал двух журналистов Eesti Ekspress за разглашение информации о том, что бывшее руководство Swedbank подозревается в отмывании денег. Прокуратура пояснила, что требует права решать, о чем могут писать газеты, пишет Postimees.
Керсти Кальюлайд удивлена решением суда, оштрафовавшего журналистов
В своем решении Харьюский уездный суд сослался на решение Европейского суда по правам человека по иску принцессы Монако, в котором последняя жаловалась на публикацию прессой своих фотографий с лыжного отдыха. Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд находит это объяснение странным.
«Конечно, суд имеет право дать свою правовую оценку, но подозрение в отмывании денег в отношении крупнейших банков Эстонии явно вызывает общественный интерес, и сравнение с лыжными прогулками или неприкосновенностью частной жизни вызывает удивление», — написала Кальюлайд в социальных сетях.
Кальюлайд добавила, что интерес к такой теме, как подозрения Swedbank в отмывании денег, никоим образом не ограничивается прессой или экономикой.
«Не говоря уже о том, чтобы свободная пресса могла публиковать только согласованную со всеми сторонами информацию. Это было бы уже нечто иное, нежели пресса. После вчерашнего дня свободы прессы это совсем пресная новость», — сказала Кальюлайд.