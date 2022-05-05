Студия Postimees: как изменилась архитектура международной безопасности после начала войны в Украине?

- Очень многие политики в Германии признаются, что не ожидали, что Украина окажет такое мощное и жесткое сопротивление России, и думали, что эта война закончится за 2-3 дня победой России. Этим можно объяснить изначальную позицию затягивания, занятую Германией, в частности, в вопросе предоставления разрешения Эстонии направить в Украину гаубицы немецкого производства, и в целом — в вопросе поставок Украине оружия из своих арсеналов. Заметны ли теперь признаки если не раскаяния, то хотя бы неловкости у немецких политиков за свою медлительность?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба 2 мая назвал Германию одной из самых нерешительных стран ЕC в вопросе реакции на войну. В интервью немецкой прессе Кулеба назвал три направления, по которым Германия могла бы принять исторические решения в контексте российской агрессии: устранение препятствий для поставок необходимого Украине вооружения, введение новых санкций против России, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По какому из этих направлений Германия проявит себя с хорошей стороны быстрее всего?

- Еврокомиссия вчера предложила ужесточить санкции ЕС против России и ввести нефтяное эмбарго, отключить Сбербанк от SWIFT, запретить вещание трех российских телеканалов и расширить санкционные списки, в том числе за счет российских военных, причастных к убийствам мирных жителей в Буче. Ряд информагентств со ссылкой на неназванные источники в Еврокомиссии указывает, что и Патриарх Кирилл может оказаться в санкционных списках. Может ли Евросоюз пойти на такую меру? Какой может быть реакция на нее у прихожан РПЦ в разных странах?