Юферева-Скуратовски: Путин сплотил Европу в ее общем стремлении помочь Украине победить

- Мария, в конце апреля вы побывали в составе делегации комиссии Рийгикогу по иностранным делам с рабочей поездкой в Берлине, где встречались с коллегами в Бундестаге. Я читал вашу запись, что ведущие немецкие политики, с которыми вы проводили беседы, признают полный провал политики Германии в отношении России последних десятилетий, позволявшей активно сотрудничать с Россией в экономической и энергетической сферах, и что политическая элита Германии настолько шокирована масштабным военным вторжением России в Украину, что готова полностью пересмотреть основы всей своей внешней политики. Долгое время Германия стремилась быть экономическим лидером Европы, но в военной сфере из-за исторической памяти о Второй мировой войне старалась держаться не на первых ролях. Можно ли сказать, что изменение основ внешней политики ФРГ начинается прямо сейчас, с поставок тяжелых вооружений Украине?

- Начну с того, что поездка нашей делегации была очень важной и своевременной, потому что мы говорили с коллегами не только о текущей ситуации, не только о войне, которую Россия развязала против Украины, но и об историческом прошлом немцев. Позорные страницы истории Германии, связанные со Второй мировой войной, объясняют, почему эта военная тематика и вопросы оружейных поставок были немного приглушены, почему участие Германии в военной поддержке Украины выглядело поначалу заторможенным. Постоянное присутствие глобального чувства вины за страшные события прошлого не позволило немцам сразу перестроиться и понять, что сейчас в Европе наблюдается современный аналог нацизма и фашизма.

Действительно, мы сейчас очень много говорили о том, что эта ост-политика Германии, которая начала формироваться еще в 1960-е годы и подразумевала экономическое сотрудничество и дипломатическое взайимодействие сначала с СССР, а потом — с Россией, сейчас начинает признаваться в Германии полностью провальной. Но проблема в том, что, скажем так, за одну ночь невозможно перестроить всю внешнюю политику. Невозможно моментально изменить всю структуру международной экономики. Именно этими факторами объясняется несколько заторможенная реакция Германии на события в Украине. При этом некоторые политики, с которыми мы говорили, честно признавались, что они думали, что эта война продлится два, три, максимум — четыре дня, и закончится победой России, и поэтому Германия и заняла такую выжидательную позицию. Не спешила с поставками тяжелого вооружения, не принимала соответствующего решения. Но когда стало ясно, что украинцы не собираются сдаваться, а весь демократический мир сплотил усилия в желании и стремлении помочь Украине, немцы тоже повели себя подобающим образом.