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Юферева-Скуратовски: Путин сплотил Европу в ее общем стремлении помочь Украине победить

Павел Соболев
Юферева-Скуратовски: Путин сплотил Европу в ее общем стремлении помочь Украине победить
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  • Чувство вины за преступления прошлого обусловило медленную реакцию немцев на войну в Украине
  • Внешняя политика многих стран Европы за короткое время измненилась кардинальным образом
  • Позиция Патриарха Кирилла в отношении войны повлекла катастрофу для православного мира

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски среди прочего ответила на вопросы, касающиеся реакции Германии на войну в Украине и позиции Патриарха Кирилла, занятой в отношении этой войны.

- Мария, в конце апреля вы побывали в составе делегации комиссии Рийгикогу по иностранным делам с рабочей поездкой в Берлине, где встречались с коллегами в Бундестаге. Я читал вашу запись, что ведущие немецкие политики, с которыми вы проводили беседы, признают полный провал политики Германии в отношении России последних десятилетий, позволявшей активно сотрудничать с Россией в экономической и энергетической сферах, и что политическая элита Германии настолько шокирована масштабным военным вторжением России в Украину, что готова полностью пересмотреть основы всей своей внешней политики. Долгое время Германия стремилась быть экономическим лидером Европы, но в военной сфере из-за исторической памяти о Второй мировой войне старалась держаться не на первых ролях. Можно ли сказать, что изменение основ внешней политики ФРГ начинается прямо сейчас, с поставок тяжелых вооружений Украине?

- Начну с того, что поездка нашей делегации была очень важной и своевременной, потому что мы говорили с коллегами не только о текущей ситуации, не только о войне, которую Россия развязала против Украины, но и об историческом прошлом немцев. Позорные страницы истории Германии, связанные со Второй мировой войной, объясняют, почему эта военная тематика и вопросы оружейных поставок были немного приглушены, почему участие Германии в военной поддержке Украины выглядело поначалу заторможенным. Постоянное присутствие глобального чувства вины за страшные события прошлого не позволило немцам сразу перестроиться и понять, что сейчас в Европе наблюдается современный аналог нацизма и фашизма.

Действительно, мы сейчас очень много говорили о том, что эта ост-политика Германии, которая начала формироваться еще в 1960-е годы и подразумевала экономическое сотрудничество и дипломатическое взайимодействие сначала с СССР, а потом — с Россией, сейчас начинает признаваться в Германии полностью провальной. Но проблема в том, что, скажем так, за одну ночь невозможно перестроить всю внешнюю политику. Невозможно моментально изменить всю структуру международной экономики. Именно этими факторами объясняется несколько заторможенная реакция Германии на события в Украине. При этом некоторые политики, с которыми мы говорили, честно признавались, что они думали, что эта война продлится два, три, максимум — четыре дня, и закончится победой России, и поэтому Германия и заняла такую выжидательную позицию. Не спешила с поставками тяжелого вооружения, не принимала соответствующего решения. Но когда стало ясно, что украинцы не собираются сдаваться, а весь демократический мир сплотил усилия в желании и стремлении помочь Украине, немцы тоже повели себя подобающим образом.

- Сейчас много говорится о том, что Владимиру Путину удалось сделать невозможное — побудить Финляндию и Швецию отказаться от политики нейтралитета и устремиться в НАТО. Можно ли сказать, что сам факт, что Германия согласилась поставлять Украине тяжелое вооружение, сопоставим по масштабам в изменениях в архитектуре международной безопасности с планами интеграции в НАТО Финляндии и Швеции, потому что еще несколько месяцев назад такие поставки просто нельзя было вообразить…

- Да, безусловно. Особенно учитывая то обстоятельство, что еще в начале марта канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что сделать это невозможно и что у Германии нет планов начинать такие поставки. Конечно, нужно признать, что изменился весь мир, изменилась глобальная архитектура безопасности. Поэтому планы Финляндии и Швеции подать официальную заявку в НАТО в середине мая, кардинальные изменения во внешней политике Германии — это все говорит о том, что мы сейчас живем в беспрецедентно быстро меняющемся мире.

Например, еще несколько месяцев назад я слышала от своих финских и шведских коллег в ПАСЕ, что они считают важным в отношениях с Россией вести политику открытых дверей, сохранять пространство для диалога. Сейчас стало ясно, что никакой диалог с Россией просто невозможен. И что политика так называемой полезной экономической зависимости от России ни к чему хорошему не привела. Владимир Путин же действительно сделал то, чего он сам никак не ожидал: он сплотил всю Европу. Сплотил в желании, чтобы Украина, а в ее лице — и весь демократический мир, одержали бы победу в этом противостоянии. Потому что лидерам всех демократических стран стало ясно, что в противном случае этот конфликт может выйти за пределы Украины и перестать быть локализованной войной.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба 2 мая назвал Германию одной из самых нерешительных стран ЕC в вопросе реакции на войну. В интервью немецкой прессе Кулеба назвал три направления, по которым Германия могла бы принять исторические решения в контексте российской агрессии: устранение препятствий для поставок необходимого Украине вооружения, введение новых санкций против России, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По какому из этих направлений Германия проявит себя с лучшей стороны быстрее всего?

- Как ни странно, самым сложным пунктом из этих трех для Германии сейчас выглядит помощь Украине в обретении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. К сожалению, во время наших встреч с немецкими парламентариями я не увидела у них твердой воли способствовать получению Украиной такого статуса. Когда мы поднимали эту тему, немецкие коллеги начинали говорить, что нужно выполнить определенные критерии, что не нужно спешить, а нужно следовать общим процедурам. Мы обращали внимание, что сейчас, мягко говоря, не очень подходящая ситуация для такого крена в бюрократию, но горячей поддержки наши аргументы не встречали. В том числе и такой аргумент, что предоставление такого статуса Украине было бы существенным сигналом и для России, которой было бы показано, что Европа считает Украину частью демократического мира. Поэтому я опасаюсь, что Германия будет немного тормозить этот процесс. Возможно, вопрос упирается в материальную составляющую, так как Германия является самым главным финансистом всего этого предприятия, именуемого Евросоюзом.

- Еврокомиссия вчера предложила ужесточить санкции ЕС против России и ввести нефтяное эмбарго. Предлагается отказаться от российской нефти и от нефтепродуктов до конца этого года, о чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в Европарламенте, представляя шестой пакет санкций. Среди других санкций из шестого пакета фон дер Ляйен назвала отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание трех российских телеканалов и расширение санкционных списков, в том числе за счет российских военных, причастных к убийствам мирного населения в Буче. Ходят упорные слухи, что и Патриарх Кирилл может оказаться в санкционных списках. Может ли Евросоюз пойти на такие меры, и если да, какой может быть реакция прихожан Русской православной церкви в разных странах?

- По этому вопросу я выскажу свою личную точку зрения, дистанцируясь от всей комиссии Рийгикогу по иностранным делам, потому что в ней больше нету, насколько я знаю, православных людей. Я — православный человек, и всегда стояла на защите интересов православной церкви, а также на той позиции, что государство и церковь должны восприниматься по отдельности друг от друга. Как мне кажется, православная церковь в Эстонии занимает свою собственную позицию, в том числе — и по войне в Украине, потому что я знакома с рядом местных священников, которые не стесняются, например, в фейсбуке открыто и смело осуждать эту войну.

Но когда я сталкиваюсь сейчас с риторикой Патриарха Кирилла, мне становится трудно назвать его как-то иначе, кроме как агентом Кремля. Он звучит как пропагандист уровня Киселева, Соловьева, Скабеевой. Взять хотя бы только его последнее заявление про то, что Россия никогда ни на кого не нападала, никогда не шла на кого-то войной… Все мыслимые красные линии нарушены, и теперь Московский Патриархат уже просто невозможно отделить от государства, каковому церковь стала служить рупором. Это настоящая трагедия для прихожан. Это катастрофа для православного мира. Мне сложно представить, какие это будет иметь последствия. Допускаю, что многие люди отвернутся от церкви, будут искать Бога в себе, а не в церковных институтах.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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