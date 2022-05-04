Таллиннская городская управа неожиданно не приняла детальную планировку квартала между улицами Леннуки, Лийвалайя, Лаутери и Маакри, предусматривающую строительство 33-этажного дома.
Таллиннская горуправа сказала "нет" строительству небоскреба
Таллиннская горуправа сказала "нет" строительству небоскреба
С просьбой инициировать планировку, необходимую для строительства здания с 33 надземными и четырьмя подземными этажами, к властям столицы обратилась Эстонская евангелическо-лютеранская церковь.
Предложение инициировать детальную планировку было сделано в 2014 году, и после почти восьми лет производства ее должны были принять сегодня. За принятием планировки обычно следуют публичная демонстрация и консультации с общественностью, и, наконец, утверждение планировки. Однако городские власти сегодня решили не принимать ее.
По словам вице-мэра Мадле Липпус (Социал-демократическая партия), городские власти хотят более тщательно обсудить будущее нового района небоскребов, прежде чем планировка будет принята.
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