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Таллиннская горуправа сказала "нет" строительству небоскреба

rus.postimees.ee
Таллиннская горуправа сказала "нет" строительству небоскреба
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Detailplaneeringu illustratsioon.
Detailplaneeringu illustratsioon. Фото: Tallinna linnavalitsus

Таллиннская городская управа неожиданно не приняла детальную планировку квартала между улицами Леннуки, Лийвалайя, Лаутери и Маакри, предусматривающую строительство 33-этажного дома.

С просьбой инициировать планировку, необходимую для строительства  здания с 33 надземными и четырьмя подземными этажами, к властям столицы обратилась Эстонская евангелическо-лютеранская церковь.

Предложение инициировать детальную планировку было сделано в 2014 году, и после почти восьми лет производства ее должны были принять сегодня. За принятием планировки обычно следуют публичная демонстрация и консультации с общественностью, и, наконец, утверждение планировки. Однако городские власти сегодня решили не принимать ее.

По словам вице-мэра Мадле Липпус (Социал-демократическая партия), городские власти хотят более тщательно обсудить будущее нового района небоскребов, прежде чем планировка будет принята.

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