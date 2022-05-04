Таллиннская горуправа сказала "нет" строительству небоскреба

Предложение инициировать детальную планировку было сделано в 2014 году, и после почти восьми лет производства ее должны были принять сегодня. За принятием планировки обычно следуют публичная демонстрация и консультации с общественностью, и, наконец, утверждение планировки. Однако городские власти сегодня решили не принимать ее.