Министр Сутть: порт Палдиски в настоящее время не готов к приему газа

В среду во время парламентского инфочаса министр Сутть отвечал на вопрос Ивари Падара о циркулирующих утверждениях о том, что сегодня в Северном порту Палдиски уже есть возможности для приема газа и что занимаясь поиском альтернатив, правительство делает напрасную работу.

По словам Суття, эти утверждения беспочвенны. «Первая причина касается возможности подключения Северного порта к существующему газопроводу. Для всех единиц FSRU (плавучих установок хранения и регазификации) должен быть построен трубопровод. Требования к этому трубопроводу должны соответствовать категории D. Это требует достаточно основательных строительных работ и требует проектирования, но действующего плана такого подключения нет», — пояснил министр.

Другая причина, по которой это невозможно в краткосрочной перспективе, связана с тем, что во всех случаях, когда рассматривается местонахождение FSRU, также важна планировка по СПГ, но для Северном порта такой план не был составлен. В радиусе 500 метров также не должно быть никакой экономической деятельности или населения.

Третьей причиной, названной министром, было отсутствие навигационного проекта. «Для обеспечения безопасности FSRU важно, чтобы был также план на случай кризисных ситуаций и чтобы был так называемый путь эвакуации, чтобы в случае чего судно можно было оттуда увести. Такой проект, в свою очередь, требует согласований, а эти согласования, в свою очередь, занимают месяцы, а у нас, как мы все знаем, месяцев нет», — сказал Сутть.