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Государство на лето закажет до 536 дополнительных рейсов парома на Сааремаа

BNS
Государство на лето закажет до 536 дополнительных рейсов парома на Сааремаа
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Parvlaev Regula
Parvlaev Regula Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Дочернее предприятие концерна AS Tallinna Sadam, судовая компания OÜ TS Laevad заключила соглашение с транспортным департаментом, в соответствии с которым департамент закажет у фирмы до 536 дополнительных рейсов парома Regula на линии Виртсу-Куйвасту в период с 1 июня по 31 августа.

Об этом концерн сообщил в биржевом пресс-релизе BNS, отметив, что транспортный департамент может также продлить заказ дополнительных рейсов еще на один период до 2 октября, сообщив о своем намерении по меньшей мере за 30 дней до начала периода.

Член правления TS Laevad и руководитель отдела обслуживания Аве Метсла сказала, что начало серии дополнительных рейсов еще до 1 июня будет очень хорошим сигналом для островитян и для гостей Сааремаа, поскольку прежде так рано паром на линию не выходил.

«Потребность в дополнительных рейсах несомненно есть, поскольку объемы перевозимых машин в первые четыре месяца года превысили показатели всех прошлых лет. Лето прошлого года показало также, что Regula сыграл очень важную роль в сокращении очередей на паром», - добавила Метсла.

С помощью дополнительных рейсов TS Laevad заработает дополнительно порядка 1 041 600 евро фиксированной платы, в том числе, 772 800 евро за период работы с июня по август и почти 268 800 евро — за дополнительный период рейсов. К этой сумме добавится еще 455 евро платы с каждого пассажира. В сумме плата фирме за услуги перевозки составит не более 1 285 480 евро.

В прошлом году судовая компания заключила договор с транспортным департаментом о 536 дополнительных рейсах, паром Regula в период с июня по август выполнил 313 рейсов до востребования. Всего Regula в летний период получила за дополнительные рейсы в 2021 году 645 550 евро.

TS Laevad принадлежат наряду с паромом Regula также обслуживающие линию Виртсу-Куйвасту паромы Piret и Tõll и работающие на линии Рохукюла-Хельтермаа Leiger и Tiiu.

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