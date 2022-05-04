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МуПо за четыре месяца выписала штрафов на 217 350 евро

BNS
МуПо за четыре месяца выписала штрафов на 217 350 евро
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Munitsipaalpolitseinikud Tallinnas
Munitsipaalpolitseinikud Tallinnas Фото: Mihkel Maripuu

Столичная муниципальная полиция (МуПо) за первые четыре месяца года выписала 10 858 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте и за нарушения правил парковки автомобилей в общей сложности на сумму в 217 350 евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что за нарушения правил парковки в первые четыре месяца было выписано 7017 решений о штрафе на сумму в 197 140 евро. Безбилетникам в общественном транспорте было выписано в общей сложности 498 штрафов на сумму в 9960 евро.

В апреле муниципальная полиция выписала 498 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Таллинна на сумму в 9960 евро и 2831 штраф за неправильную парковку на сумму в 56 680 евро.

По словам пресс-секретаря МуПо Меэли Хунт, в апреле муниципальная полиция два-три раза в неделю посещала различные гостиницы в Таллинне, где размещены беженцы из Украины, среди которых много детей и подростков.

«Наши инспекторы по молодежной работе проводили для детей спортивные утренники, знакомили их с работой МуПо, объясняли, какие в Таллинне существуют правила поведения на улице, нормы безопасности и правила дорожного движения, а также содержания домашних питомцев. Вместе играли в футбол и смотрели мультфильмы на тему дорожного движения» - рассказала Хунт.

В среду инспекторы по молодежной работе МуПо побывали на пароме Tallink, на борту которого сейчас живут беженцы с детьми.

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