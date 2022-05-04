СМИ: Зюлейха Измайлова может завтра сообщить о присоединении к "Eesti 200"

В среду, 4 мая, бывший лидер партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова направила журналистам приглашение, в котором обещает в четверг рассказать о своих дальнейших политических планах, сообщает Rus.ERR, добавляя, что по неподтвержденным данным, Измайлова может сообщить о присоединении к партии "Eesti 200".