В среду, 4 мая, бывший лидер партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова направила журналистам приглашение, в котором обещает в четверг рассказать о своих дальнейших политических планах, сообщает Rus.ERR, добавляя, что по неподтвержденным данным, Измайлова может сообщить о присоединении к партии "Eesti 200".
СМИ: Зюлейха Измайлова может завтра сообщить о присоединении к "Eesti 200"
СМИ: Зюлейха Измайлова может завтра сообщить о присоединении к "Eesti 200"
Портал добавляет, что в составе этой партии Измайлова предположительно будет баллотироваться на предстоящих выборах в Рийгикогу. Руководство партии от комментариев отказалось.
В приглашении для прессы Измайлова пишет, что после ухода из "зеленых" ей нужно было время, чтобы основательно проанализировать свой предыдущий политический опыт.
Ключевые слова