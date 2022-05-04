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СМИ: Зюлейха Измайлова может завтра сообщить о присоединении к "Eesti 200"

rus.postimees.ee
СМИ: Зюлейха Измайлова может завтра сообщить о присоединении к "Eesti 200"
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Züleyxa Izmailova. 
Züleyxa Izmailova. Фото: Sander Ilvest

В среду, 4 мая, бывший лидер партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова направила журналистам приглашение, в котором обещает в четверг рассказать о своих дальнейших политических планах, сообщает Rus.ERR, добавляя, что по неподтвержденным данным, Измайлова может сообщить о присоединении к партии "Eesti 200".

Портал добавляет, что в составе этой партии Измайлова предположительно будет баллотироваться на предстоящих выборах в Рийгикогу. Руководство партии от комментариев отказалось.

В приглашении для прессы Измайлова пишет, что после ухода из "зеленых" ей нужно было время, чтобы основательно проанализировать свой предыдущий политический опыт.

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