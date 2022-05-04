В Латвию возвращаются несколько российских телеканалов. Суд объяснил, почему

29 апреля суд удовлетворил ходатайство SIA Global Media о временной защите и приостановил действие решения NEPLP о запрете на распространение в Латвии телепрограмм THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и "THT Music".

В своем решении Суд не ставил под сомнение компетенцию Совета запрещать распространение телевизионных программ и пришел к выводу, что Совет может наложить такой запрет, если распространение программ представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку в Латвии. В то же время суд, по-видимому, пришел к выводу, что совета не предоставил адекватного обоснования угрозы, которую несут телеканалы Латвии и того, что продолжение их демонстрации может нарушать санкции США.

Решение суда может быть обжаловано в окружном административном суде в течение 14 дней со дня принятия решения.

Решение о блокировке развлекательных каналов было принято NEPLP в начале марта на основании того, что компания, связанная с российской компанией "Газпром-Медиа Холдинг", находится в санкционном списке Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Государственной кассы США.

По мнению суда, тот факт, что программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", работают в латвийском информационном пространстве, не угрожает ему, а факт санкций OFAC ни о чем не говорит. NEPLP намерено обжаловать решение.

Как сообщалось, 7 марта NEPLP приняла решение исключить из списка программ, ретранслируемых в Латвии, 18 российских телеканалов - "THT - Комеди", "ТНТ 4", "THT4 International", "ТНТ", "THT Music", FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel, "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто-Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", Zee TV.