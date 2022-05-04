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КаПо выслала из страны одного из руководителей "Бессмертного полка"

Маргус Паалисте
КаПо выслала из страны одного из руководителей "Бессмертного полка"
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Kapo saatis riigist välja Aleksei Esakovi.
Kapo saatis riigist välja Aleksei Esakovi. Фото: Kaitsepolitseiameti ühismeediakonto

Департамент Полиции безопасности (КаПо) сообщил в соцсетях, что сегодня по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».

По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы.

Есаков также является одним из руководителей Бессмертного маршрута, он оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде на востоке Украины.

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