Департамент Полиции безопасности (КаПо) сообщил в соцсетях, что сегодня по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».
КаПо выслала из страны одного из руководителей "Бессмертного полка"
КаПо выслала из страны одного из руководителей "Бессмертного полка"
По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы.
Есаков также является одним из руководителей Бессмертного маршрута, он оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде на востоке Украины.
Russia’s unprovoked war in Ukraine was preceded by systematic and long term incitement of hatred. We take this threat very seriously. Today Estonia expelled Russian citizen and long-time provocateur Alexey Esakov. pic.twitter.com/CxtkU2tadW— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) May 4, 2022
Ключевые слова