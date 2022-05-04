Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продали на аукционе за рекордные £ 7,14 млн (около € 8,5 млн), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на CITY A.M.
Легендарную футболку Марадоны продали за 8,5 млн евро
Легендарную футболку Марадоны продали за 8,5 млн евро
По информации источника, на продажу была выставлена футболка аргентинца с матча 1/4 финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре Марадона оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Стартовая цена футболки составляла € 4,98 млн.
Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча. Отмечается, что продажа футболки Марадоны стала рекордной сделкой в истории спортивной атрибутики.
На ЧМ-1986 победу одержала национальная команда Аргентины. Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. 25 ноября 2020 года бывший футболист скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет.