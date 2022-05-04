Сигне Фалкенберг и Майт Мятас завоевали на первом чемпионате мира по керлингу на колясках для смешанных пар, который проходил в финском Кисакаллио, пятое место в своей подгруппе и десятое место в общем зачете. Тренеры пары – Харри Лилль и Лийса Турманн.
Команда керлингистов-колясочников завоевала на чемпионате мира десятое место
Фалкенберг и Мятас из восьми игр выиграли четыре и проиграли, соответственно, также четыре игры в подргруппе. В подгруппе А победила Венгрия (6 побед), затем Италия и Швеция (5), Южная Корея и Эстония (4), Швейцария, Шотландия, Финляндия и Япония (3). В подгруппе В лучшей стала Норвегия (7), Латвия (5), США, Словакия, Германия и Дания (4), Канада и Чехия (3), у Турции две победы. В четвертьфиналах сразились Швеция-США и Италия-Латвия, победители в парном состязании в полуфиналах встречались с командами Норвегии и Венгрии.
По словам Фалкенберг, в целом, турниром можно быть довольным.
«Мы выиграли половину игр и были близки к выходу в четвертьфинал. Если бы вчера мы обыграли Венгрию, сумели бы обеспечить себе место в четвертьфинале и среди шести лучших. Но, несмотря на это, можем быть довольны своим выступлением».
«В любом случае, это была отличная неделя. С точки зрения уровня, мы превзошли себя, но стабильности все же немного не хватило. Сборная Эстонии сильно продвинулась за неделю, можно смело сказать, что в начале и конце турнира соревновались две совершенно разные команды. Мы были крайне близки к выходу в финальные турниры – во вчерашней игре с Венгрией один игровой тур стоил нам и выхода, и первого места», - добавил тренер Харри Лилль.