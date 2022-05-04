Команда керлингистов-колясочников завоевала на чемпионате мира десятое место

Фалкенберг и Мятас из восьми игр выиграли четыре и проиграли, соответственно, также четыре игры в подргруппе. В подгруппе А победила Венгрия (6 побед), затем Италия и Швеция (5), Южная Корея и Эстония (4), Швейцария, Шотландия, Финляндия и Япония (3). В подгруппе В лучшей стала Норвегия (7), Латвия (5), США, Словакия, Германия и Дания (4), Канада и Чехия (3), у Турции две победы. В четвертьфиналах сразились Швеция-США и Италия-Латвия, победители в парном состязании в полуфиналах встречались с командами Норвегии и Венгрии.

По словам Фалкенберг, в целом, турниром можно быть довольным.

«Мы выиграли половину игр и были близки к выходу в четвертьфинал. Если бы вчера мы обыграли Венгрию, сумели бы обеспечить себе место в четвертьфинале и среди шести лучших. Но, несмотря на это, можем быть довольны своим выступлением».