Пляжным волейболистам Михкелю Тааберу и Мартину Сеппу была засчитана техническая победа над японской командой

Таабер и Сепп входят в группу В и должны были сегодня встретиться с японской командой Юта Имаи-Тацуя Сеи, но, к сожалению, игра не состоялась, поскольку COVID-тесты обоих японских спортсменов оказались положительными. Поэтому эстонской команде засчитали техническую победу со счетом 21:0, 21:0.

Завтра в 10.20 (16.20 по эстонскому времени) против эстонцев выйдет иранский дуэт Мехрад Кешаварз – Хесамуддин Хирандиш, а в пятницу в 13.50 (19.50 по эстонскому времени) немцы Марко Суди – Максимилиан Шмидт.

Всего за золотые медали сразятся 17 пар. Игры проводятся в бразильском Кашиас-ду-Суле.

Сепп и Таабер участвовали на турнире по пляжному волейболу на Олимпийских играх для глухих в 2013 году в Софии и заняли там 9-13 места. В 2017 году Сепп вместе с Яаном-Сулевом Эпиком заняли 9-16 места. В этот раз Сепп и Тааберп оставили себе целью выйти в четвертьфинал и хотят достойно представить нашу страну.

Эстонская сборная представлена восемью спортсменами: легкоатлеты Инесса Халлисте, Марья-Лийса Ландар, Танель Виснап, Симон Тейсс и Ринат Райсп, спортсмен-ориентировщик Мартин Вильясаар и пляжные волейболисты Мартин Сепп и Михкель Таабер.

Инесса Халлисте соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м. Соревнования стартуют 7 мая, финалы запланированы на 8 и 10 мая.

Марья-Лийса Ландар соревнуется в беге с препятствиями на дистанции 100 м и прыжках в высоту. Финалы пройдут 10 и 14 мая.

Танель Виснап соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м, прыжках в высоту и в длину. Финалы состоятся с 8 по 13 мая.

Симон Тейсс соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м. Старты начнутся 7 мая, финалы состоятся 8 и 13 мая.

Ринат Райсп соревнуется в беге на дистанции 400 и 800 м, а также в беге с препятствиями на дистанции 400 м. Старты начнутся 7 мая, финалы запланированы на 9, 13, 14 мая.

Мартин Вильясаар будет соревноваться в спортивном ориентировании – в спринте, а также на короткой и длинной дистанциях. Соревнования пройдут, соответственно, 6, 10 и 12 мая.

Пляжные волейболисты Мартин Сепп и Михкель Таабер начали соревнования 3 мая, финал запланирован на 13 мая.