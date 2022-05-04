Закон о банках: это абсолютно нормально, если люди не имеют доступа к своим деньгам

На прошлой неделе Swedbank объявил, что теперь клиент может снимать до 10 000 евро в месяц в банкомате по всем своим картам. Cнять большую сумму можно только попросив это отдельно или обратившись в представительство. Но в представительстве еще нужно будет заплатить за получение наличных.

Поскольку речь идет о собственных деньгах человека, а наличные по-прежнему являются законным платежным средством в Эстонии, такой шаг поставил вопрос о том, имеет ли банк право ограничивать доступ человека к его собственным деньгам.

Финансовая инспекция заявила, что в соответствии с Обязательственно-правовым законом при предоставлении основных платежных услуг кредитные организации должны разрешать клиентам вносить наличные деньги на расчетный счет и снимать наличные деньги с платежного счета. "Законом здесь не установлены конкретные лимиты, они зависят от внутренних правил банка, а также договоров, заключенных с клиентами", - сообщили в Финансовой инспекции.

Другими словами, в законе сказано, что, да, теоретически банк должен давать возможность снимать наличные, но не сказано, сколько он должен выдавать. По сути, банк также может сказать, что человеку позволено снимать, например, 100 евро в месяц, но если он захочет больше, банк возьмет 90% комиссии за обслуживание — и юридически все будет совершенно корректно.

Однако использование банковских услуг в Эстонии, по сути, неизбежно, и банк всегда находится в более сильной позиции по отношению к клиенту. Обычные клиенты, как правило, не имеют права торговаться, и услуги получают по принципу «не хочешь - как хочешь».

10 000 евро — это сумма, которую большинство людей все равно не снимает регулярно, но здесь дело в прицнипе: имеет ли человек полный доступ к собственному имуществу или нет. Swedbank не единственный, кто хочет ограничить доступ людей к наличным деньгам: например, на уровне Евросоюза тоже есть желание сократить расчеты наличными.

Swedbank исходит из безопасности людей

Руководитель отдела розничных банковских услуг Swedbank Тармо Улла подтвердил, что клиенты Swedbank могут неограниченно снимать наличные со своих счетов.

"Если клиент может снять в банкоматах до 10 000 евро в течение одного месяца (возможно временное увеличение до 15 000 евро), то более крупные суммы будут выдаваться клиенту в отделениях банка", - сказал Улла.

По словам Улла, работа с большими суммами наличных связана с риском как для клиента, так и для банка.