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Фермеры боятся потерять большую часть урожая клубники из-за нехватки сборщиков

rus.postimees.ee
Фермеры боятся потерять большую часть урожая клубники из-за нехватки сборщиков
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Сбор клубники.
Сбор клубники. Фото: Arvo Meeks

Эстонские производители клубники опасаются повторения сценария 2020 года, когда из-за нехватки рабочих рук на фоне пандемии коронавируса и проблем с привлечением иностранной рабочей силы около 70% урожая осталось на полях, пишет Rus.ERR.

Несмотря на то, что сегодня в Эстонии находится более 30 000 военных беженцев из Украины, рассчитывать на их помощь фермерам не приходится.

Производители рассчитывали, что оставшихся на фронте работников заменят прибывшие в страну военные беженцы, но сегодня становится очевидно, что шансы на это невелики.

Обычно списки сезонных работников были укомплектованы уже в январе, и большую их часть составляли украинцы, однако в этом году списки пусты по сей день.

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