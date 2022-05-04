Фермеры боятся потерять большую часть урожая клубники из-за нехватки сборщиков

Несмотря на то, что сегодня в Эстонии находится более 30 000 военных беженцев из Украины, рассчитывать на их помощь фермерам не приходится.

Производители рассчитывали, что оставшихся на фронте работников заменят прибывшие в страну военные беженцы, но сегодня становится очевидно, что шансы на это невелики.