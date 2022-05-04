Глава Coca-Cola допустил уход с российского рынка

Как заявил Куинси на мероприятии CEO Council Summit, организованном The Wall Street Journal, Coca-Cola может прийти к тому, что ее бизнес в РФ "полностью исчезнет", если конфликт на Украине затянется.

В марте компания объявила о приостановке поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.

Coca-Cola подверглась критике за то, что не остановила продажи в РФ. При этом Куинси сомневается, что действия таких компаний, как Coca-Cola, могут оказать давление на власти.

Ранее Coca-Cola прогнозировала, что приостановка бизнеса в России отнимет от выручки и операционной прибыли за 2022 год 1-2%.