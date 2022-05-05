Фото: смотрите, как будет выглядеть пристройка к Таллиннской реальной школе

«Город долгое время занимался разработкой концепции и подготовкой к архитектурному конкурсу пристройки к Таллиннской реальной школе. Наступил момент, когда компетентное жюри смогло выбрать из представленных эскизных проектов наиболее подходящее решение — как для школы, отличающейся богатой историей, так и для городского пространства, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Улучшение учебной среды в столичных школах является одним из приоритетов городской управы: город ежегодно осуществляет инвестиции, направленные на улучшение условий в учебных заведениях. Бюджет сферы образования, включая инвестиции, составляет почти треть городского бюджета».

С точки зрения жюри эскизный проект R² выделяется представительским архитектурным решением, соответствующим образу Таллиннской реальной школы, а новая постройка внесет в архитектурный ансамбль зданий современную ноту.

Здание отличается компактностью, четкой конструктивной и функциональной схемой, что позволяет легко производить необходимые для школы функциональные изменения как на этапе проектирования, так и спустя годы. Жюри пришло к выводу, что учебные помещения удачно спланированы с точки зрения функциональности – за счет раздельного использования спортивной зоны и террас на крыше здания, которые подходят для обучения на открытом воздухе.

Эскиз проекта-победителя. Фото: Управа города Таллинна.

Новое здание планируется возвести на территории между школой, построенной в 1883 году, и главным зданием Таллиннской центральной библиотеки (бульвар Эстония, 6 и 6a). Целью конкурса было выбрать лучшее архитектурное решение для нового учебного здания и окружающей территории, которое рассматривало бы пространство между улицей Георга Отса, бульваром Эстония и Пярнуским шоссе в качестве целостного квартала.

«С этой школой меня связывают более 20 лет – время работы учителем, должность завуча и директора. Я и моя команда всегда подчеркивали, что развитие школы со столь богатой историей является большим вызовом — история и традиции являются для нас фундаментом и базой ценностей, — сказала директор Таллиннской реальной школы и член жюри архитектурного конкурса Эне Саар. — В то же время нам необходимо спроектировать пространство таким образом, чтобы оно способствовало развитию учителей Таллиннской реальной школы, и, конечно, учеников – чтобы они стали творческими и сознательными личностями, которые смогут внести свой вклад в жизнь Эстонской Республики и спустя четверть века».

Эскиз проекта-победителя. Фото: Управа города Таллинна.

Новое здание предоставит учащимся основной школы и гимназической ступени Таллиннской реальной школы современные возможности для изучения точных и естественных наук, а также технических дисциплин, что позволит гибко использовать пространство в начальных классах (например, открытые и «перевернутые» классы). Уроки физкультуры можно будет проводить в двух полноразмерных спортивных залах с баскетбольными площадками. Появится возможность использовать залы для аэробики и гимнастики, а также тренажерный зал. Уникальный для Эстонии центр компетенции в области реальных и естественных наук позволил бы школе принимать учеников из школ-партнеров и организовывать деятельность кружков по реальным предметам и экопросвещению.