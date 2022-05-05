Победителем архитектурного конкурса пристройки к Таллиннской реальной школе стало архитектурное бюро Molumba с эскизным проектом R², авторами которого являются Карли Луйк, Йохан Тали, Харри Каплан и Анн-Кристийн Энтсон. Начало строительства запланировано на 2024 год.
Фото: смотрите, как будет выглядеть пристройка к Таллиннской реальной школе
«Город долгое время занимался разработкой концепции и подготовкой к архитектурному конкурсу пристройки к Таллиннской реальной школе. Наступил момент, когда компетентное жюри смогло выбрать из представленных эскизных проектов наиболее подходящее решение — как для школы, отличающейся богатой историей, так и для городского пространства, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Улучшение учебной среды в столичных школах является одним из приоритетов городской управы: город ежегодно осуществляет инвестиции, направленные на улучшение условий в учебных заведениях. Бюджет сферы образования, включая инвестиции, составляет почти треть городского бюджета».
С точки зрения жюри эскизный проект R² выделяется представительским архитектурным решением, соответствующим образу Таллиннской реальной школы, а новая постройка внесет в архитектурный ансамбль зданий современную ноту.
Здание отличается компактностью, четкой конструктивной и функциональной схемой, что позволяет легко производить необходимые для школы функциональные изменения как на этапе проектирования, так и спустя годы. Жюри пришло к выводу, что учебные помещения удачно спланированы с точки зрения функциональности – за счет раздельного использования спортивной зоны и террас на крыше здания, которые подходят для обучения на открытом воздухе.
Новое здание планируется возвести на территории между школой, построенной в 1883 году, и главным зданием Таллиннской центральной библиотеки (бульвар Эстония, 6 и 6a). Целью конкурса было выбрать лучшее архитектурное решение для нового учебного здания и окружающей территории, которое рассматривало бы пространство между улицей Георга Отса, бульваром Эстония и Пярнуским шоссе в качестве целостного квартала.
«С этой школой меня связывают более 20 лет – время работы учителем, должность завуча и директора. Я и моя команда всегда подчеркивали, что развитие школы со столь богатой историей является большим вызовом — история и традиции являются для нас фундаментом и базой ценностей, — сказала директор Таллиннской реальной школы и член жюри архитектурного конкурса Эне Саар. — В то же время нам необходимо спроектировать пространство таким образом, чтобы оно способствовало развитию учителей Таллиннской реальной школы, и, конечно, учеников – чтобы они стали творческими и сознательными личностями, которые смогут внести свой вклад в жизнь Эстонской Республики и спустя четверть века».
Новое здание предоставит учащимся основной школы и гимназической ступени Таллиннской реальной школы современные возможности для изучения точных и естественных наук, а также технических дисциплин, что позволит гибко использовать пространство в начальных классах (например, открытые и «перевернутые» классы). Уроки физкультуры можно будет проводить в двух полноразмерных спортивных залах с баскетбольными площадками. Появится возможность использовать залы для аэробики и гимнастики, а также тренажерный зал. Уникальный для Эстонии центр компетенции в области реальных и естественных наук позволил бы школе принимать учеников из школ-партнеров и организовывать деятельность кружков по реальным предметам и экопросвещению.
Дополнительная площадь, которую обеспечит пристройка, также позволит использовать пространство старого здания более эффективно и в соответствии с современными требованиями. Территория школы будет приведена в порядок, также планируется восстановить бывшую концертную раковину во дворе учебного заведения.
Проект нового здания должен быть готов в 2023 году, а возведение пристройки планируется завершить к началу 2025/2026 учебного года.
Архитектурный конкурс объявил Таллиннский департамент городского имущества совместно с Таллиннским центром стратегического управления и Союзом архитекторов Эстонии в декабре прошлого года. Общий призовой фонд конкурса составил 41 000 евро, к установленному сроку было представлено 15 эскизных проектов.
Победителем архитектурного конкурса стал эскизный проект R², размер премии составил 14 000 евро. Второе место заняла работа «Ротор» архитектурного бюро 3+1. Авторы – Герт Гуриев, Карин Харкмаа, Маркус Каазик, Яна Пярн и Сийм Тийсвельт. Размер премии - 11 000 евро. На третьем месте – эскизный проект «Школа» архитектурного бюро Sarma & Norde (Латвия). Авторы – Висвалдис Сарма и Инга Зюдина. Размер премии – 8000 евро.
Поощрительные призы в размере 4 000 евро получили: бюро DAGOpen с эскизом Dasein (авторы – Яан Кууземетс, Эрко Лухаару, Саамуэл Раммо, Анна Сольц и Аллар Эско), а также эскиз «Ход образования» архитектурного бюро HG Arhitektuur, авторами которого являются Каспар Строом, Мартин Ниглас, Ханна-Лооре Ыунпуу, Мари Анн Айнсар, Эвелин Фридолин, Юри Нигулас, Ханна Рийн Кинк, Андреа Айнъярв и Томоми Хаяши.
Председатель жюри конкурса – историк архитектуры и ректор Эстонской художественной академии Март Кальм, в состав жюри вошли также директор школы Эне Саар, заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Альвер, архитектор Таллиннского центра компетенций по формированию пространства Яак-Адам Лоовеэр, руководитель проектов отдела строительства и закупок Таллиннского департамента городского имущества Мартин Сиймер, представители Союза архитекторов Мари Расс и Тармо Теэдумяэ. В процессе оценивания также участвовали эксперты и представители городских ведомств.