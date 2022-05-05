Будет ли готов к холодам СПГ-терминал в Палдиски? Чем заменят российский газ? Реально ли взять под контроль запредельные цены? Не останутся ли зимой потребители без тепла?
Студия Postimees: без российского газа – это реально?
13:00
Студия Postimees: без российского газа – это реально?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель совета компании Alexela Хейти Хяэль, отвечающей за строительство СПГ-терминала в Палдиски.
- Все ли готово к отказу от российского газа? Есть ли ясность со строительством СПГ-терминала?
- Под какой танкер будет возведен терминал? Есть ли договоренности об аренде конкретного судна?
- Откуда будет поступать сжиженный газ? Есть ли основания полагать, что цены будут разумными?
- Может ли случиться так, что к осени Эстония останется без газа?
- Насколько реальны планы по отказу от российского газа?