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Студия Postimees: без российского газа – это реально?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: без российского газа – это реально?
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Будет ли готов к холодам СПГ-терминал в Палдиски? Чем заменят российский газ? Реально ли взять под контроль запредельные цены? Не останутся ли зимой потребители без тепла? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель совета компании Alexela Хейти Хяэль, отвечающей за строительство СПГ-терминала в Палдиски.

  • Все ли готово к отказу от российского газа? Есть ли ясность со строительством СПГ-терминала? 
  • Под какой танкер будет возведен терминал? Есть ли договоренности об аренде конкретного судна? 
  • Откуда будет поступать сжиженный газ? Есть ли основания полагать, что цены будут разумными? 
  • Может ли случиться так, что к осени Эстония останется без газа?
  • Насколько реальны планы по отказу от российского газа?
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