Владелец Alexela: пока ничего не готово к отказу от российского газа

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире Хейти Хяэль, председатель совета компании Alexela, на которую возлагаются надежды по строительству СПГ-терминала в Палдиски.

Фрагмент беседы:

– Все ли готово к отказу от российского газа? Есть ли ясность со строительством СПГ-терминала?

– К сожалению, я должен дать ответы, которые далеко не всем понравятся.

Считаю, что пока ничего не готово к отказу от российского газа, и понимания о том, как будет строиться СПГ-терминал в Палдиски, тоже нет.

– Почему же ничего не готово ни к отказу от газа, ни к строительству терминала?

– Последние два месяца переговоров между нами и государством в лице госкомпании Elering, управляющей основными газо- и электросетями, ни к чему не привели. Никакого сближения позиций не произошло.

– Заинтересовано ли вообще государство в строительстве СПГ-терминала?

– Я не знаю, честно. Расклад таков, что мы к строительству готовы – уже заказана основная масса критически важных материалов, сроки поставок которых долгие; заказана и основная часть оборудования, проведены тендеры, обговорены контракты подряда. С нашей стороны сделано все для того, чтобы строительство в темпе мирового рекорда – за пять месяцев – было осуществлено.

Время поджимает, нам нужно принимать окончательное решение, ставить последние подписи и начинать работу, иначе до зимы завершить строительство будет нереально. Однако, без понимания того, как будут выстраиваться наши отношения с Elering, начинать строительство невозможно.

Думаю, что близок тот момент, когда нам придется сказать: извините, ваше время истекло.

Окончательное решение Alexela и Infortar примут уже на этой неделе. Отмечу, что со стороны государства в лице Elering нет даже черновиков контрактов. Стороны к сегодняшнему дню не смогли договориться даже по основным принципам.

– Государство просто не готово к подписанию или за вашей спиной ведутся другие переговоры?

– У меня нет ответа.

Мое личное мнение таково, что с нами ведутся переговоры с целью затянуть время и к компромиссу не прийти.

Мой вывод основан на том, что на минувшей неделе в парламентское производство поступили поправки к законам о газовом рынке, конкуренции и чрезвычайных ситуациях, которые вопреки евродирективам, устанавливают монополию Elering на оперирование СПГ-терминалами. Частным предпринимателям здесь делать уже будет нечего.

Полагаю, что закон примут ускоренными темпами, после чего нас пошлют на три буквы. По этому закону нам вообще нельзя будет заниматься СПГ-терминалами.

– Может ли так случиться, что к осени Эстония в итоге останется без газа?

– Скорее всего, так и будет.

– Вы не исключаете, что произойдет то, чего больше всего боятся потребители?

– Ни в коем случае не исключаю. Кстати, новое литовско-польское газовое соединение не только нас не спасет, а, наоборот, может уменьшить объемы поставок газа в страны Балтии, так как основной поток идет в другую сторону. Это соединение высосет еще больше газа с нашего направления.

В итоге, единственным вариантом газоснабжения на будущую зиму останется российский газ. Считаю, что это наиболее вероятным сценарием развития событий.

– Не получится ли так, что мы будем покупать российский газ у Германии и Финляндии еще и с наценкой перекупщика?

– Точно то, что ни финны, ни немцы, ни латыши не будут продавать нам газ себе в убыток.

– А министры нам обещали взять цены под контроль…

– Такое только в политике и возможно. В реальной жизни и в реальной экономике существует закон материи, и против него не попрешь.

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Студия Postimees: без российского газа – это реально? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger Фото: Pm

Все ли готово к отказу от российского газа? Есть ли ясность со строительством СПГ-терминала?

Под какой танкер будет возведен терминал? Есть ли договоренности об аренде конкретного судна?

Откуда будет поступать сжиженный газ? Есть ли основания полагать, что цены будут разумными?

Может ли случиться так, что к осени Эстония останется без газа?

Насколько реальны планы по отказу от российского газа?