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Владелец Alexela: пока ничего не готово к отказу от российского газа

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Владелец Alexela: пока ничего не готово к отказу от российского газа
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  • Скорее всего, к осени мы останемся без газа
  • Два месяца переговоров ни к чему не привели
  • Узаконят монополию и оставят всех вне игры

Будет ли готов к холодам СПГ-терминал в Палдиски? Чем заменят российский газ? Реально ли взять под контроль запредельные цены? Не останутся ли зимой потребители без тепла? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире Хейти Хяэль, председатель совета компании Alexela, на которую возлагаются надежды по строительству СПГ-терминала в Палдиски.

Фрагмент беседы:

– Все ли готово к отказу от российского газа? Есть ли ясность со строительством СПГ-терминала?

– К сожалению, я должен дать ответы, которые далеко не всем понравятся.

Считаю, что пока ничего не готово к отказу от российского газа, и понимания о том, как будет строиться СПГ-терминал в Палдиски, тоже нет.

– Почему же ничего не готово ни к отказу от газа, ни к строительству терминала?

– Последние два месяца переговоров между нами и государством в лице госкомпании Elering, управляющей основными газо- и электросетями, ни к чему не привели. Никакого сближения позиций не произошло.

– Заинтересовано ли вообще государство в строительстве СПГ-терминала?

– Я не знаю, честно. Расклад таков, что мы к строительству готовы – уже заказана основная масса критически важных материалов, сроки поставок которых долгие; заказана и основная часть оборудования, проведены тендеры, обговорены контракты подряда. С нашей стороны сделано все для того, чтобы строительство в темпе мирового рекорда – за пять месяцев – было осуществлено.

Время поджимает, нам нужно принимать окончательное решение, ставить последние подписи и начинать работу, иначе до зимы завершить строительство будет нереально. Однако, без понимания того, как будут выстраиваться наши отношения с Elering, начинать строительство невозможно.

Думаю, что близок тот момент, когда нам придется сказать: извините, ваше время истекло.

Окончательное решение Alexela и Infortar примут уже на этой неделе. Отмечу, что со стороны государства в лице Elering нет даже черновиков контрактов. Стороны к сегодняшнему дню не смогли договориться даже по основным принципам.

– Государство просто не готово к подписанию или за вашей спиной ведутся другие переговоры?

– У меня нет ответа.

Мое личное мнение таково, что с нами ведутся переговоры с целью затянуть время и к компромиссу не прийти.

Мой вывод основан на том, что на минувшей неделе в парламентское производство поступили поправки к законам о газовом рынке, конкуренции и чрезвычайных ситуациях, которые вопреки евродирективам, устанавливают монополию Elering на оперирование СПГ-терминалами. Частным предпринимателям здесь делать уже будет нечего.

Полагаю, что закон примут ускоренными темпами, после чего нас пошлют на три буквы. По этому закону нам вообще нельзя будет заниматься СПГ-терминалами.

– Может ли так случиться, что к осени Эстония в итоге останется без газа?

– Скорее всего, так и будет.

– Вы не исключаете, что произойдет то, чего больше всего боятся потребители?

– Ни в коем случае не исключаю. Кстати, новое литовско-польское газовое соединение не только нас не спасет, а, наоборот, может уменьшить объемы поставок газа в страны Балтии, так как основной поток идет в другую сторону. Это соединение высосет еще больше газа с нашего направления.

В итоге, единственным вариантом газоснабжения на будущую зиму останется российский газ. Считаю, что это наиболее вероятным сценарием развития событий.

– Не получится ли так, что мы будем покупать российский газ у Германии и Финляндии еще и с наценкой перекупщика?

– Точно то, что ни финны, ни немцы, ни латыши не будут продавать нам газ себе в убыток.

– А министры нам обещали взять цены под контроль…

– Такое только в политике и возможно. В реальной жизни и в реальной экономике существует закон материи, и против него не попрешь.

Подробнее - в видео!

Студия Postimees: без российского газа – это реально? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger
Студия Postimees: без российского газа – это реально? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger Фото: Pm
  • Все ли готово к отказу от российского газа? Есть ли ясность со строительством СПГ-терминала? 
  • Под какой танкер будет возведен терминал? Есть ли договоренности об аренде конкретного судна? 
  • Откуда будет поступать сжиженный газ? Есть ли основания полагать, что цены будут разумными? 
  • Может ли случиться так, что к осени Эстония останется без газа?
  • Насколько реальны планы по отказу от российского газа?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger 

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