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ФОТО ⟩ Эстонские спасатели почтили память погибших в ходе войны украинских коллег

rus.postimees.ee
Эстонские спасатели почтили память погибших в ходе войны украинских коллег
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Спасательный департамент почтил на площади Вабадузе память украинских коллег, погибших в ходе войны.
Спасательный департамент почтил на площади Вабадузе память украинских коллег, погибших в ходе войны. Фото: Päästeamet.

Эстонские спасатели почтили в среду на столичной площади Вабадузе память украинских коллег, погибших в ходе войны в Украине.

Во время церемонии на черную ленту возложили 33 белые каски, каждая из которых символизирует погибшего спасателя. После этого прошла минута молчания.

«Когда мы услышали от литовских коллег, что у них планируется такое красивое мероприятие, мы долго не думали. Конечно, мы желаем друзьям и народу Украины в это сложное время быть вместе и держаться друг за друга», - говорит заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.

«Опустить голову на минуту и с уважением подумать о тех 33 украинских спасателях, которые в это непростое время поставили безопасность других людей выше своей, это меньшее, что мы можем сделать. Этих героев мы не забудем и тогда, когда закончится эта ужасная война», - сказал Анвельт.

В церемонии приняли участие профессиональные и добровольные спасатели. 

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