Эстонские спасатели почтили в среду на столичной площади Вабадузе память украинских коллег, погибших в ходе войны в Украине.
ФОТО ⟩ Эстонские спасатели почтили память погибших в ходе войны украинских коллег
Во время церемонии на черную ленту возложили 33 белые каски, каждая из которых символизирует погибшего спасателя. После этого прошла минута молчания.
«Когда мы услышали от литовских коллег, что у них планируется такое красивое мероприятие, мы долго не думали. Конечно, мы желаем друзьям и народу Украины в это сложное время быть вместе и держаться друг за друга», - говорит заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.
«Опустить голову на минуту и с уважением подумать о тех 33 украинских спасателях, которые в это непростое время поставили безопасность других людей выше своей, это меньшее, что мы можем сделать. Этих героев мы не забудем и тогда, когда закончится эта ужасная война», - сказал Анвельт.
В церемонии приняли участие профессиональные и добровольные спасатели.