Портал Thearchitect уже писал о том, что за время военного вторжения в Украину российские войска уничтожили десятки гражданских и архитектурных зданий. Были обстреляны офисные сооружения, торговые центры, больницы, церкви и школы. И российские войска продолжают их обстреливать.
Разрушенные театры, храмы и музеи. Как вторжение России в Украину убивает архитектуру
Многие города уже изменились до неузнаваемости. Мариуполь, Харьков, Чернигов и другие — Россия наносит удары по жилым районам и родильным домам.
Так, в марте российские войска нанесли удар по одному из крупнейших торговых центров Киева Retroville. Теперь он превращен в руины.
В Мариуполе был разрушен Донецкий академический областной драматический театр, который был построен по проекту Крыловой и Малышенко на Театральной площади 62 года назад.
Также, по данным Международной организации по охране памятников Docomomo International, в Харькове российские войска уничтожили не менее 30 сооружений культурного наследия.
Сильно повреждены Дворец труда 1916 года, здание Харьковской областной администрации на площади Свободы, экономический факультет Национального университета им. Каразина, Харьковский художественный музей, Библиотека им. Короленко и другие исторические объекты.
Еще больше фотографий разрушенных памятников архитектуры Украины находится ЗДЕСЬ.