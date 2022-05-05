Разрушенные театры, храмы и музеи. Как вторжение России в Украину убивает архитектуру

Многие города уже изменились до неузнаваемости. Мариуполь, Харьков, Чернигов и другие — Россия наносит удары по жилым районам и родильным домам.

Фото: Thearchitect.pro

Так, в марте российские войска нанесли удар по одному из крупнейших торговых центров Киева Retroville. Теперь он превращен в руины.

Фото: Thearchitect.pro

В Мариуполе был разрушен Донецкий академический областной драматический театр, который был построен по проекту Крыловой и Малышенко на Театральной площади 62 года назад.

Фото: Thearchitect.pro

Также, по данным Международной организации по охране памятников Docomomo International, в Харькове российские войска уничтожили не менее 30 сооружений культурного наследия.

Сильно повреждены Дворец труда 1916 года, здание Харьковской областной администрации на площади Свободы, экономический факультет Национального университета им. Каразина, Харьковский художественный музей, Библиотека им. Короленко и другие исторические объекты.

Фото: Thearchitect.pro