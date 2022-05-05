Шла я по городу. Вдруг рядом охнула и привалилась к стене с виду вполне благополучная красавица – бровки, губки, ноготки. Белая, испуганные распахнутые глаза. Держится за сердце.
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Сердце – не камень
Сердце – не камень
Оказалось, беженка-украинка, не одна, рядом свои, помогут. Я быстро спросила про лекарства с собой, махнула рукой в сторону ближайшей аптеки, назвала номер 112. И буквально через пару дней на волонтерской экскурсии, которую я вела тоже для беженцев, внезапно побледнев, стала оседать с виду вполне благополучная цветущая женщина. Оксане вызвали скорую... Война даже здесь, в Эстонии, настигает спасшихся и бьет прямо в сердце.