Чт, 5.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Сердце – не камень

Наталья Сааль
Сердце – не камень
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Реальность последних двух месяцев такова, что у многих не выдерживает сердце.
Реальность последних двух месяцев такова, что у многих не выдерживает сердце. Фото: Ben Birchall/PA

Шла я по городу. Вдруг рядом охнула и привалилась к стене с виду вполне благополучная красавица – бровки, губки, ноготки. Белая, испуганные распахнутые глаза. Держится за сердце.

Оказалось, беженка-украинка, не одна, рядом свои, помогут. Я быстро спросила про лекарства с собой, махнула рукой в сторону ближайшей аптеки, назвала номер 112. И буквально через пару дней на волонтерской экскурсии, которую я вела тоже для беженцев, внезапно побледнев, стала оседать с виду вполне благополучная цветущая женщина. Оксане вызвали скорую... Война даже здесь, в Эстонии, настигает спасшихся и бьет прямо в сердце.

«Меня просто спасли»

Ключевые слова
Наверх