В первом квартале концерн Merko Ehitus заработал три миллиона евро чистой прибыли.

«Положение на рынке строительства по-прежнему остается исключительно сложным, что связано с проблемами в глобальных цепочках поставок и резким скачком цен на материалы. К произошедшему в прошлом году быстрому росту цен в строительстве добавилось влияние войны в Украине и санкций, введенных против России, а также последовавший ценовой шок. Речь идет о непредвиденных обстоятельствах, влияние которых на выполнение строительных договоров пока только предстоит выяснить. В нынешней ситуации для нахождения решений сотрудничество всех вовлеченных в строительство сторон, в том числе и заказчиков, очень важно», - прокомментировал рынок строительства председатель правления AS Merko Ehitus Андрес Тринк.

«Хотя потребность в новых зданиях и сооружениях сохраняется, адаптация к быстрому росту цен в строительстве требует времени, и часть запланированных инвестиций откладывается на неопределенный срок. Также в нынешней ситуации строительные предприятия часто не готовы заключать долгосрочные договоры с фиксированной ценой. Формирование новых цепочек поставок займет время и неясно, когда и на каком ценовом уровне может произойти определенная стабилизация», - добавил Андрес Тринк.

В первом квартале текущего года предприятия концерна заключили договоры на строительство на сумму 171 миллион евро, крупнейшим из которых стал договор на строительство квартала Arter в Таллинне стоимостью более 100 миллионов. Остаток заключенных с заказчиками строительных договоров к концу квартала достиг 376 миллионов евро, три четверти портфеля составили заказы от частного сектора. В первом квартале компания Merko увеличила долю своего участия в предприятии, занимающемся строительством сетей – AS Connecto Eesti, с прежних 35% до 50%.

«На рынке многоквартирного жилья предложение новых квартир находится уже некоторое время в снижающемся тренде, в то же время цена квартир быстро растет из-за роста цен в строительстве. Влияние войны в Украине еще больше усилило эту тенденцию. Ускоряющаяся инфляция с одной стороны снижает покупательскую способность, а с другой стороны способствует инвестированию в недвижимость и приобретению жилья теми, у кого имеются свободные средства и кредитоспособность. Наша цель – продолжать предлагать такую возможность нашим клиентам», - прокомментировал рынок многоквартирного жилья Андрес Тринк.

В первом квартале компания Merko передала покупателям более 126 квартир и одну коммерческую площадь, большинство передаваемых в этом году квартир будет готово во втором полугодии. По состоянию на конец квартала в трёх странах Балтии строилось почти 1700 квартир, которые будут готовы в 2022 и 2023 году. Из уже построенных квартир только единицы остались непроданными, а из тех, что еще строятся, более половины покрыты предварительными договорами продажи. Крупнейшими проектами девелопмента многоквартирного жилья были Ноблесснер, Уус-Веэренни, Одра, Метсатука и Лахекалда в Таллинне; Эрминурме – в Тарту; Виестурдарзс и Межпилсета в Риге, а также Вилнелес Скверай в Вильнюсе