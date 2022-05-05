Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о своем разговоре с патриархом Кириллом, состоявшемся еще 16 марта. В нем понтифик, по его словам, выслушал от главы РПЦ двадцатиминутную лекцию о причинах российского вторжения в Украину и призвал его «вместе искать путь к миру». Патриархия назвала изложение разговора папы римским «некорректным по тональности» и сопроводила его подробным разъяснением, включая «планы НАТО» и «подлетное время до Москвы».
Папа римский призвал патриарха Кирилла не быть «алтарником Путина». Патриархия ответила рассказом про НАТО
Что сказал папа Римский?
Начиная с 24 февраля, папа римский Франциск призывает к миру. В интервью он рассказал, что в первый же день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. С Владимиром Путиным понтифик не связывался, но через кардинала Пьетро Паролина на двадцатый день войны передал российскому президенту, что готов приехать в Москву. Говорил он и о визите в Украину, но конкретные даты не назывались. СМИ сообщали, что папа римский трижды просил Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в том числе, на корабле под флагом Святого престола, но положительного ответа не добился.
В релизе на сайте патриархии от 16 марта говорится, что «состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса». Стороны, согласно пресс-релизу, подчеркнули значение переговоров и выразили надежду на «скорейший справедливый мир».
Но полтора месяца спустя в интервью самой популярной итальянской газете папа Франциск рассказал, что разговор начался с двадцатиминутной лекции патриарха Кирилла о причинах войны.
«Он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника», - рассказал понтифик.
Папа римский сказал, что не знает, спровоцировали ли Путина и допустил, что такой провокацией мог быть «лай НАТО у ворот России».
Что сказала патриархия?
4 мая служба коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата ответила на интервью папы римского длинным «разъяснением». В нем ведомство выразило сожаление, что «Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора» и подчеркнуло, что «такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога» между Церквами.
По всей видимости, в разъяснении патриархии и приводятся первые двадцать минут «оправданий российского вторжения». Патриарх начал разговор про жизнь в разных информационных полях - по его мнению, «западные СМИ не говорили или практически не говорили о некоторых из тех фактов, на которые позволю себе обратить Ваше внимание».
В беседе патриарх Кирилл начал с 2014 года - событий на Майдане в Киеве с особым вниманием к майским событиям в Одессе: «Мы следили за всем этим по телевидению практически в прямом эфире. Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права».
Потом патриарх, по данным пресс-службы, перешел к напоминанию о том, как «на излете советской эпохи Россия получила заверение, что НАТО ни на один дюйм не продвинется в восточном направлении». Он рассказал, что якобы данное обещание «было нарушено» и назвал «опаснейшей ситуацией» вступление в НАТО «бывших советских балтийских республик».
Он указал понтифику на то, что «подлетное время ракет составляет всего несколько минут» до Санкт-Петербурга, а «в случае, если в НАТО была бы принята Украина, то и подлетное время до Москвы также составило бы несколько минут». Он сказал, что Россия никак не могла и не может этого допустить.
Гуманитарному аспекту в «разъяснении» уделен всего один абзац - в нем говорится, что для патриарха «данная ситуация связана <...> с большой болью». «Моя паства находится по обе стороны противостояния, это в большинстве своем православные люди», - приводит его слова пресс-служба. Патриарх Кирилл задался вопросом, как Русская православная и Римско-католическая Церкви могут «достичь укрепления мира и справедливости».
Ответов на эти вопросы «разъяснение» не дает.
Встретятся ли главы РПЦ и Римско-католической церкви?
Патриарх Кирилл и папа Франциск встречались в 2016 году на Кубе. Этому предшествовала долгая и нелегкая подготовительная работа. Тогда Кирилл сказал, что «результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две Церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему миру, с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны».
Новая встреча двух предстоятелей планировалась в скором времени - 14 июня, в Иерусалиме. «Это была бы наша вторая встреча, она не имела отношения к войне. Но мы ее отменили - мы согласились, что она подаст миру не тот сигнал, который нам нужен», - сказал папа Франциск в своем интервью.
В заявлении патриархии о возможности новой встречи ничего не говорится.