Папа римский призвал патриарха Кирилла не быть «алтарником Путина». Патриархия ответила рассказом про НАТО

Что сказал папа Римский?

Начиная с 24 февраля, папа римский Франциск призывает к миру. В интервью он рассказал, что в первый же день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. С Владимиром Путиным понтифик не связывался, но через кардинала Пьетро Паролина на двадцатый день войны передал российскому президенту, что готов приехать в Москву. Говорил он и о визите в Украину, но конкретные даты не назывались. СМИ сообщали, что папа римский трижды просил Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в том числе, на корабле под флагом Святого престола, но положительного ответа не добился.

В релизе на сайте патриархии от 16 марта говорится, что «состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса». Стороны, согласно пресс-релизу, подчеркнули значение переговоров и выразили надежду на «скорейший справедливый мир».

Но полтора месяца спустя в интервью самой популярной итальянской газете папа Франциск рассказал, что разговор начался с двадцатиминутной лекции патриарха Кирилла о причинах войны.

«Он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника», - рассказал понтифик.

Папа римский сказал, что не знает, спровоцировали ли Путина и допустил, что такой провокацией мог быть «лай НАТО у ворот России».

Что сказала патриархия?

4 мая служба коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата ответила на интервью папы римского длинным «разъяснением». В нем ведомство выразило сожаление, что «Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора» и подчеркнуло, что «такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога» между Церквами.

По всей видимости, в разъяснении патриархии и приводятся первые двадцать минут «оправданий российского вторжения». Патриарх начал разговор про жизнь в разных информационных полях - по его мнению, «западные СМИ не говорили или практически не говорили о некоторых из тех фактов, на которые позволю себе обратить Ваше внимание».