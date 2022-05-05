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Постоянное членство в Совбезе ООН как щит для России

Рене Вярк
, доцент международного права, Тартуский университет
Постоянное членство в Совбезе ООН как щит для России
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (в свитере), посетивший Украину на прошлой неделе, заявил, что попытки Совета Безопасности ООН предотвратить и положить конец войне в Украине потерпели неудачу. На фото Гутерриш на месте резни в Буче./AP/Scanpix
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (в свитере), посетивший Украину на прошлой неделе, заявил, что попытки Совета Безопасности ООН предотвратить и положить конец войне в Украине потерпели неудачу. На фото Гутерриш на месте резни в Буче./AP/Scanpix Фото: Efrem Lukatsky

Согласно Уставу ООН, государства возложили основную ответственность за поддержание или восстановление международного мира и безопасности на Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Сущность и реализация системы коллективной безопасности кажутся простыми на бумаге, но в действительности зачастую все обстоит иначе, пишет Postimees.

СБ ООН представляет собой политический исполнительный орган, состоящий из 15 членов, который единолично решает, следует ли вообще, и как именно следует реагировать на проблему (нельзя ожидать, что подобные проблемы будут решаться одинаковым образом). Кроме того, постоянные члены СБ могут заблокировать ее работу, воспользовавшись правом вето, т. е. проголосовав против решения (воздержание не препятствует принятию решения).

Именно поэтому десятилетиями ведутся разговоры о необходимости реформирования СБ. Обсуждаются два основных вопроса.

Во-первых, какие страны должны быть постоянными членами. Нынешняя ситуация отражает геополитическую реальность, возникшую после Второй мировой войны, поэтому Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Франция, Россия и Великобритания являются постоянными членами. Политические, экономические и военные силовые линии изменились, поэтому есть основания пересмотреть состав постоянных членов. Стоит отметить, что некоторые регионы не представлены постоянными членами (Африка, Южная Америка, Океания).

Во-вторых, что делать с правом вето. Будет ли он отменен? Ограничен? Будут ли возможные дополнительные постоянные члены также иметь право вето? Нынешние постоянные члены продемонстрировали готовность рассмотреть вопрос о расширении круга постоянных членов, но не заинтересованы в изменениях, связанных с правом вето.

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