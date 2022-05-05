Постоянное членство в Совбезе ООН как щит для России

СБ ООН представляет собой политический исполнительный орган, состоящий из 15 членов, который единолично решает, следует ли вообще, и как именно следует реагировать на проблему (нельзя ожидать, что подобные проблемы будут решаться одинаковым образом). Кроме того, постоянные члены СБ могут заблокировать ее работу, воспользовавшись правом вето, т. е. проголосовав против решения (воздержание не препятствует принятию решения).

Именно поэтому десятилетиями ведутся разговоры о необходимости реформирования СБ. Обсуждаются два основных вопроса.

Во-первых, какие страны должны быть постоянными членами. Нынешняя ситуация отражает геополитическую реальность, возникшую после Второй мировой войны, поэтому Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Франция, Россия и Великобритания являются постоянными членами. Политические, экономические и военные силовые линии изменились, поэтому есть основания пересмотреть состав постоянных членов. Стоит отметить, что некоторые регионы не представлены постоянными членами (Африка, Южная Америка, Океания).