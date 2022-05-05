В Таллинне столкнулись легковушка и автобус: пятеро попали в больницу

Вчера, 4 мая, в 20:11 на перекрестке улицы Суур-Сыямяэ и Смуули-теэ в Таллинне произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль BMW 330D, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, поворачивал налево и столкнулся с маршрутным автобусом Solaris, которым управляла 58-летняя женщина.