В Таллинне столкнулись легковушка и автобус: пятеро попали в больницу

Вчера, 4 мая, в 20:11 на перекрестке улицы Суур-Сыямяэ и Смуули-теэ в Таллинне произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль BMW 330D, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, поворачивал налево и столкнулся с маршрутным автобусом Solaris, которым управляла 58-летняя женщина.
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С места происшествия в Восточно-Таллиннскую центральную больницу доставили водителя автобуса, а также ехавшую в нем 45-летнюю пассажирку, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Пассажиров BMW — 12-летнего мальчика, 11-летнего мальчика и 10-летнего мальчика — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
По первоначальным данным, водитель BMW поворачивал налево на красный сигнал светофора.