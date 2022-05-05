Сегодня на стадионе A. Le Coq Arena разгорится настоящее сражение

Большой полуфинал этапов кубка Эвальда Типнера состоится сегодня, 5 мая, в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena. Ожидается хорошая погода, великолепная игра и прекрасные переживания для болельщиков, потому что сражаться будут две равноценные команды, каждая из которых мечтает пробиться в финал.

«Флора» и «Пайде» уже встречались в этом сезоне, «Флора» тогда победила со счетом 2-1. Тогда гол забил Константин Васильев.

Команда Пайде еще ни разу не выигрывала кубок Типнера и, разумеется, это лишь подогревает мотивацию. Также полны азарта и игроки «Флоры» - в прошлом году они проиграли в финале «Левадии» (1-0) и не сумели взять кубок. Так что все говорит о том, что сегодня предстоит весьма горячая игра.