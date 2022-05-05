Два бывших игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона Английской премьер-лиги

Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, занимает в рейтинге шестое место, а бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал седьмое. Примечательно, что оба игрока являются одноклубниками по «Вест Хэм Юнайтед». Лидером рейтинга стал игрок «Челси» Ромелу Лукаку, который перешёл в лондонский клуб из «Интера».

Также в рейтинге фигурируют такие игроки, как Джейдон Санчо, Джек Грилиш, Деле Алли, Рафаэль Варан, Янник Вестергор, Брайан Хиль и Билли Гилмор.

31 августа 2021 года Влашич перешёл «Вест Хэм». Хорват дебютировал за «молотобойцев» 11 сентября 2021 года в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:0). 28 декабря 2021 года забил свой первый мяч за «Вэст Хэм» в матче 20-го тура АПЛ против «Уотфорда» (4:1).