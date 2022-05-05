Певец и музыкант Эверт Сундья опубликовал сообщение в социальной сети, в котором рассказал о хулиганах, совершивших акт вандализма у мемориала погибшим при крушении парома «Эстония», пишет Postimees.
Вандалы-мотоциклисты изрыли газон вокруг мемориала погибшим на пароме «Эстония»
Вандалы-мотоциклисты изрыли газон вокруг мемориала погибшим на пароме «Эстония»
Эверт Сундья сам был свидетелем этого происшествия, случившегося 4 апреля. Компания подростков на мотоциклах изрыла газон у мемориала «Прерванная линия».
«Нужно найти изображенных на фото идиотов, - призвал певец в своем сообщении. – Вот эти сопляки, которые считают, что окей кататься на мотоциклах у монумента „Эстонии“. После того, как им сделали замечание, наглость просто зашкалила, они начали вспахивать траву и пытались поднять пыль на грунтовой дороге. Когда их начали фотографировать, смелость у многих пропала, и они стали прятать лица…»
Певец закончил свое сообщение словами, которые хорошо отражают и возмущение сограждан: «Вызывающее невежество».