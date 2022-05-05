Вандалы-мотоциклисты изуродовали газон вокруг мемориала погибшим на пароме «Эстония»

«Нужно найти изображенных на фото идиотов, - призвал певец в своем сообщении. – Вот эти сопляки, которые считают, что окей кататься на мотоциклах у памятника „Эстонии“. После того как им сделали замечание, их наглость просто зашкалила: они начали буквально вспахивать траву и пытались поднять пыль на грунтовой дороге. Когда их начали фотографировать, смелости у многих поубавилось, и они стали прятать лица…»