В честь Дня матери в Таллинне пройдут концерты для всей семьи

Вице-мэр Таллинна Каарел Оя отметил, что в программе каждый сможет найти что-то по душе: «День матери для каждого из нас очень личный праздник, со своими особыми традициями, но часто он становится поводом для того, чтобы сделать что-то вместе с семьей. Уверен, что среди проходящих на этой неделе в Таллинне мероприятий каждый найдет, куда отправиться, например, послушать живую музыку. В последние годы этого не хватало, но теперь мы можем воспользоваться такой возможностью».

В Нымме в пятницу, 6 мая, в 19 часов начнется концерт в Ныммеском культурном центре, выступления для мам представят хор девочек «Ныммелилль» и ансамбль Fiore, часовая студия KellaRing и группа народного танца для девочек «Марике».

В субботу, 7 мая, в 12 часов на втором этаже торгового центра Solaris при участии Национальной библиотеки и книжного магазина Apollo состоится семейный утренник, на котором пройдут занятия для больших и маленьких: изготовление значков, свидание вслепую с книгой, охота на цветы и проч.

В концертном зале Alexela 7 мая в 18 часов пройдет благотворительный концерт коллективов Таллиннского технического университета, прибыль от которого будет направлена в помощь Украине. Выступят солисты Лийзи Койксон, Калле Сепп, Кристьян Кармо совместно с коллективами Таллиннского технического университета: женским хором, мужским хором, камерным хором, женским хором выпускниц, мужским хором инженеров, танцевальным ансамблем «Кульюс», оркестром духовых инструментов, камерным оркестром и BigBand.

В воскресенье, 8 мая, в 11 часов на Таллиннском Певческом поле при сотрудничестве «Выставок Эстонии» и Эстонского Союза многодетных семей пройдет семейный день «Дорогой маме», на котором среди прочих выступят коллективы Savijalakesed, Meero Muusik, Таллиннский хор мальчиков с Уку Сувисте, ученики музыкальной школы с Лаурой Пыльдвеэ, а также персонажи деревни изобретателей «Лоттемаа».

В Пыхья-Таллинне в воскресенье с 10 часов можно посетить большую весеннюю ярмарку в пляжном парке Штромки, а в 12 часов начнется концерт во дворе общинного дома. На бесплатном концерте в честь мам выступят коллективы Коплиской школы по интересам и ансамбль The Soul Singers.

В Ласнамяэ в воскресенье в 14 часов в культурном центре «Линдакиви» состоится бесплатный концерт по случаю Дня матери. Выступают ученики кружков Nupukesed, Mission4, Tip-Top, LK Aplaus, TUTTI STUDIO и Voice & Beauty.

В Хааберсти День матери будет отмечаться и на следующей неделе. В среду, 11 мая, в 14 часов в дневном центре Хааберсти состоится танцевальный концерт поп-фольк коллектива Uppsar.

Также мероприятия пройдут в округе: в пятницу в 18 часов в расположенном в Кейла Музее Харьюмаа можно будет изготавливать украшения, в воскресенье в 11 в Виймси в Эстонском военном музее пройдет праздник при участии Украинского кафе и Эстонского оркестра военных сил.