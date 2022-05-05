«Олимпиакос» победил «Монако» и стал последним участником «Финала четырех» Евролиги

«Монако» вела в счете на протяжении большей части встречи, но в концовке греческая команда вышла вперед и сумела сохранить победный результат.

В рамках «Финала четырех», который состоится в Белграде с 19 по 21 мая, «Олимпиакос» встретится с действующим победителем турнира — «Анадолу Эфес» из Турции. В другом полуфинале состоится испанское противостояние «Реала» и «Барселоны».