«Олимпиакос» обыграл «Монако» (94:88) в пятом и решающем матче серии плей-офф Евролиги. Тем самым команда завоевала путевку в «Финал четырех».
«Олимпиакос» победил «Монако» и стал последним участником «Финала четырех» Евролиги
«Олимпиакос» победил «Монако» и стал последним участником «Финала четырех» Евролиги
«Монако» вела в счете на протяжении большей части встречи, но в концовке греческая команда вышла вперед и сумела сохранить победный результат.
Самым результативным игроком встречи стал защитник Майк Джеймс, набравший 24 очка.
В рамках «Финала четырех», который состоится в Белграде с 19 по 21 мая, «Олимпиакос» встретится с действующим победителем турнира — «Анадолу Эфес» из Турции. В другом полуфинале состоится испанское противостояние «Реала» и «Барселоны».
«Финал четырех» Евролиги пройдет с 19 по 21 мая в Белграде.
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