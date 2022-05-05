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«Олимпиакос» победил «Монако» и стал последним участником «Финала четырех» Евролиги

rus.postimees.ee
«Олимпиакос» победил «Монако» и стал последним участником «Финала четырех» Евролиги
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Греки празднуют победу "Олимпиакоса".
Греки празднуют победу "Олимпиакоса". Фото: GEORGIA PANAGOPOULOU/EPA

«Олимпиакос» обыграл «Монако» (94:88) в пятом и решающем матче серии плей-офф Евролиги. Тем самым команда завоевала путевку в «Финал четырех».

«Монако» вела в счете на протяжении большей части встречи, но в концовке греческая команда вышла вперед и сумела сохранить победный результат.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Майк Джеймс, набравший 24 очка.

В рамках «Финала четырех», который состоится в Белграде с 19 по 21 мая, «Олимпиакос» встретится с действующим победителем турнира — «Анадолу Эфес» из Турции. В другом полуфинале состоится испанское противостояние «Реала» и «Барселоны».

«Финал четырех» Евролиги пройдет с 19 по 21 мая в Белграде.

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