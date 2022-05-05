Восстановление погранконтроля в Икла поспособствовало пресечению контрабанды

На КПП постоянно работают пять-шесть человек, проверяющие все легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили, которые проверяются выборочно.

Если в машине находятся украинские беженцы или граждане третьих стран, то проводится более тщательная проверка, и порой она дает интересные результаты.