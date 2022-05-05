Пограничный контроль, который был вновь восстановлен на погранпукте Икла 3 марта, все еще действует, хотя число украинских беженцев значительно сократилось, пишет Rus.Err.ee.
Восстановление погранконтроля в Икла поспособствовало пресечению контрабанды
Восстановление погранконтроля в Икла поспособствовало пресечению контрабанды
На КПП постоянно работают пять-шесть человек, проверяющие все легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили, которые проверяются выборочно.
Если в машине находятся украинские беженцы или граждане третьих стран, то проводится более тщательная проверка, и порой она дает интересные результаты.
«Например, мы обнаруживали наркотики, запрещенные предметы, задерживали лиц, которые не должны были въезжать в страну, находились в розыске. Среди запрещенных предметов встречались части стратегического оружия, контрабандные сигареты и другие товары», - рассказал руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас.
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