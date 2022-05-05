У крупных производителей клубники сейчас возникла такая же проблема с рабочей силой, как это было два года назад, когда закрыли границы. Теперь из-за войны в Украине возникла неопределенность в отношении сезонных работников, а прибывшие в страну беженцы не стремятся записываться на сбор ягод, пишет Postimees.
У производителей клубники опять проблема с рабочей силой
У производителей клубники опять проблема с рабочей силой
Критической является ситуация с самым тяжелым видом работы, как, например, складирование ящиков, поскольку мужчин среди беженцев мало, рассказала «Актуальная камера».
Несмотря на холодную весну, селяне говорят, что урожай в этом году должен поспеть вовремя, поэтому первая местная клубника должна поступить в продажу уже на второй неделе июня.
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