У производителей клубники опять проблема с рабочей силой

У крупных производителей клубники сейчас возникла такая же проблема с рабочей силой, как это было два года назад, когда закрыли границы. Теперь из-за войны в Украине возникла неопределенность в отношении сезонных работников, а прибывшие в страну беженцы не стремятся записываться на сбор ягод, пишет Postimees.