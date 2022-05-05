СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Майская потребительская корзина: меньше, чем с 40 евро, в магазинах делать нечего

Молочные продукты в мае были самыми дешевыми в Lidl - там на них нужно было потратить 6 евро 36 центов. По сравнению с другими магазинами в Lidl было самое дешевое молоко — литр стоил 35 центов.

Напротив, в интернет-магазинах Selver и Coop цена литра молока достигала 65 центов; Selver продавал молоко по той же цене и в январе.

Питьевой йогурт в этот раз по наиболее выгодной цене продавался в магазине Grossi, причем цена в 68 центов за литр была даже ниже январской.

Фрукты и овощи были самыми дешевыми в Selver, где стоили в общей сложности 9 евро и 82 цента. Особенно выгодной ценой отличалась красная паприка. В Selver она стоит 1 евро и 99 центов, в других магазинах - больше 3 евро.

Картофель, выращенный в Эстонии, оказался самым дешевым в магазине Grossi - 35 центов за килограмм. В Lidl эстонский картофель стоил 78 центов за килограмм, зато латвийский был дешевле.

Цены на развесные помидоры сильно колебались: интернет-магазин Coopi предлагает килограмм помидоров за 1 евро и 19 центов, а интернет-магазин Rimi — за 3 евро и 29 центов.

Мясо, яйца и масло в этот раз были самыми дешевыми в магазине Grossi, где рассматриваемые товары стоили в общей сложности 11 евро и 53 цента. Особенно выгодными были цены на фарш и сосиски. Самые дорогие яйца в этот раз оказались в Lidl, а охлажденное куриное филе было самым дешевым в Maxima.

По сравнению с январем рапсовое масло подорожало во всех магазинах, кроме Prisma. Там оно стоило 1 евро и 49 центов, как и в январе. В других магазинах цена выросла - в Rimi за бутылку рапсового масла придется отдать больше трех евро.