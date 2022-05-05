Около двух с половиной часов ушло накануне вечером у депутатов Рийгикогу на первое чтение проекта дополнительного государственного бюджета на этот год, сообщил Rus.Err.ee.
Рийгикогу завершил первое чтение проекта допбюджета на 2022 год
Рийгикогу завершил первое чтение проекта допбюджета на 2022 год
Его общий объем составляет 803 млн евро. Он включает в себя средства на инвестиции, связанные с государственной обороной и защитой населения; на укрепление энергетической безопасности; на защиту от прямого влияния войны, в т. ч. помощь военным беженцам, и на повышение пособия по бедности.
Оппозиционные партии, ранее критиковавшие допбюджет, пообещали, что до 11 мая – ко второму чтению – поправки обязательно будут сделаны.
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