Рийгикогу завершил первое чтение проекта допбюджета на 2022 год

Его общий объем составляет 803 млн евро. Он включает в себя средства на инвестиции, связанные с государственной обороной и защитой населения; на укрепление энергетической безопасности; на защиту от прямого влияния войны, в т. ч. помощь военным беженцам, и на повышение пособия по бедности.