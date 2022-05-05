Чт, 5.05.2022
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Рийгикогу завершил первое чтение проекта допбюджета на 2022 год

rus.postimees.ee
Рийгикогу завершил первое чтение проекта допбюджета на 2022 год
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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Sander Ilvest

Около двух с половиной часов ушло накануне вечером у депутатов Рийгикогу на первое чтение проекта дополнительного государственного бюджета на этот год, сообщил Rus.Err.ee.

Его общий объем составляет 803 млн евро. Он включает в себя средства на инвестиции, связанные с государственной обороной и защитой населения; на укрепление энергетической безопасности; на защиту от прямого влияния войны, в т. ч. помощь военным беженцам, и на повышение пособия по бедности.

Оппозиционные партии, ранее критиковавшие допбюджет, пообещали, что до 11 мая – ко второму чтению – поправки обязательно будут сделаны.

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