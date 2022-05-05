Разыгран джекпот Eesti Loto: два счастливчика разбогатели почти на 400 000 евро каждый!

В последний раз до этого главный приз лотереи Bingo loto был разыгран 16 февраля, когда молодой человек из Ляэне-Вирумаа выиграл почти 550 000 евро. Молодой человек купил выигрышный билет в онлайне накануне розыгрыша.

В лотерее Vikinglotto вчера два игрока из Эстонии выиграли по 36 341,10 евро каждый, угадав комбинацию 5 + 1. Один из выигрышных билетов был куплен в магазине Konsum в центре Выру, а другой – в интернете. Билет Vikinglotto, который принес дополнительный еженедельный выигрыш в размере 10 000 евро, также был куплен в интернете.