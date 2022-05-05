В эфире телепередачи «Suur lotokolmapäev» вчера был разыгран джекпот лотереи Bingo в размере 773 121,60 евро, который был разделен между двумя игроками. Каждый счастливчик получил по 386 560,80 евро. Оба выигрышных билета были куплены в интернете.
Разыгран джекпот Eesti Loto: два счастливчика разбогатели почти на 400 000 евро каждый!
В последний раз до этого главный приз лотереи Bingo loto был разыгран 16 февраля, когда молодой человек из Ляэне-Вирумаа выиграл почти 550 000 евро. Молодой человек купил выигрышный билет в онлайне накануне розыгрыша.
В лотерее Vikinglotto вчера два игрока из Эстонии выиграли по 36 341,10 евро каждый, угадав комбинацию 5 + 1. Один из выигрышных билетов был куплен в магазине Konsum в центре Выру, а другой – в интернете. Билет Vikinglotto, который принес дополнительный еженедельный выигрыш в размере 10 000 евро, также был куплен в интернете.
За первые три месяца этого года компания Eesti Loto выплатила налог на азартные игры в пользу эстонского государства почти на 4 миллиона евро. В виде выигрышей Eesti Loto выплатила более 10 миллионов евро, включая выигрыши в мгновенные лотереи почти на 1,7 миллиона евро.