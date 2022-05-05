Предложенные поправки к закону ориентируют студентов на ответственный выбор профессии

Основные принципы Закона о высшем образовании останутся прежними, а очное обучение на эстонском языке по-прежнему будет бесплатным.

Вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь сказал, что поправки дадут высшим учебным заведениям несколько быстрых способов привлечь дополнительные средства, что позволит улучшить как доступ к высшему образованию, так и эффективность преподавания. «Ответственность студентов возрастет, и это должно побудить их сделать более осознанный выбор», - добавил Вейнталь.

«В то же время сохраняется давление в отношении увеличения государственного финансирования высшего образования. Дебаты о финансировании высшего образования должны продолжаться для обеспечения качественного высшего образования, а фундаментальные изменения требуют мандата на выборах в Рийгикогу», - отметил он.

Во-первых, законопроект ограничивает возможность повторного поступления в вуз на тот же уровень. В настоящее время существует возможность бесплатного возвращения на тот же уровень высшего образования после трехкратного превышения номинальной продолжительности учебной программы. Предложение предусматривает увеличение этого периода до пятикратного номинального срока.

Во-вторых, будет отменено право на бесплатное обучение одновременно по нескольким программам.

В-третьих, возможности бесплатного обучения после перерыва в обучении будут ограничены, а это значит, что студентам придется быстрее решать, подходит ли им выбранная специализация. Действующая система допускает неограниченное количество прерываний до середины курса и возможность начать его заново бесплатно, что приводит к дополнительным расходам для высших учебных заведений и государства и не стимулирует ответственность студентов. Проект оставляет за студентами право дважды передумать, но в третий раз им придется платить за обучение, когда они начнут учиться на том же уровне.

В проект также включена поправка, позволяющая студентам, проучившимся большую часть семестра и отчисленным до его окончания, требовать возмещения платы за обучение. В настоящее время это невозможно.

Проект связан с программой действий правительства по разработке модели финансирования высшего образования, позволяющей привлекать частные средства. В январе этого года правительство обсудило анализ и предложения министерства и одобрило подготовку проекта.

Высшие учебные заведения могут привлечь дополнительные средства и без изменения закона, например, взимая плату со студентов на программах с преподаванием на английском языке и предлагая больше курсов по повышению квалификаций и микростпеней. Административные договоры могут позволить высшим учебным заведениям организовывать большее количество курсов на неполный рабочий день, а также учебные заведения могут привлекать частные средства, сотрудничая с частными компаниями.

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