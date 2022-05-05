Министерство образования и науки направило партнерам для комментариев проект поправок к Закону о высшем образовании, который уточняет основание для возмещения расходов на обучение, чтобы стимулировать студентов к ответственному выбору профессии и обеспечить доступ к высшему образованию для большего числа учащихся гимназий.
Предложенные поправки к закону ориентируют студентов на ответственный выбор профессии
Основные принципы Закона о высшем образовании останутся прежними, а очное обучение на эстонском языке по-прежнему будет бесплатным.
Вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь сказал, что поправки дадут высшим учебным заведениям несколько быстрых способов привлечь дополнительные средства, что позволит улучшить как доступ к высшему образованию, так и эффективность преподавания. «Ответственность студентов возрастет, и это должно побудить их сделать более осознанный выбор», - добавил Вейнталь.
«В то же время сохраняется давление в отношении увеличения государственного финансирования высшего образования. Дебаты о финансировании высшего образования должны продолжаться для обеспечения качественного высшего образования, а фундаментальные изменения требуют мандата на выборах в Рийгикогу», - отметил он.
Во-первых, законопроект ограничивает возможность повторного поступления в вуз на тот же уровень. В настоящее время существует возможность бесплатного возвращения на тот же уровень высшего образования после трехкратного превышения номинальной продолжительности учебной программы. Предложение предусматривает увеличение этого периода до пятикратного номинального срока.
Во-вторых, будет отменено право на бесплатное обучение одновременно по нескольким программам.
В-третьих, возможности бесплатного обучения после перерыва в обучении будут ограничены, а это значит, что студентам придется быстрее решать, подходит ли им выбранная специализация. Действующая система допускает неограниченное количество прерываний до середины курса и возможность начать его заново бесплатно, что приводит к дополнительным расходам для высших учебных заведений и государства и не стимулирует ответственность студентов. Проект оставляет за студентами право дважды передумать, но в третий раз им придется платить за обучение, когда они начнут учиться на том же уровне.
В проект также включена поправка, позволяющая студентам, проучившимся большую часть семестра и отчисленным до его окончания, требовать возмещения платы за обучение. В настоящее время это невозможно.
Проект связан с программой действий правительства по разработке модели финансирования высшего образования, позволяющей привлекать частные средства. В январе этого года правительство обсудило анализ и предложения министерства и одобрило подготовку проекта.
Высшие учебные заведения могут привлечь дополнительные средства и без изменения закона, например, взимая плату со студентов на программах с преподаванием на английском языке и предлагая больше курсов по повышению квалификаций и микростпеней. Административные договоры могут позволить высшим учебным заведениям организовывать большее количество курсов на неполный рабочий день, а также учебные заведения могут привлекать частные средства, сотрудничая с частными компаниями.
Справочная информация
Целью реформы высшего образования, вступившей в силу в 2013/2014 году, было обеспечение равного доступа к высшему образованию для всех мотивированных студентов. Реформа ограничила право высших учебных заведений взимать со студентов плату за обучение и увеличила государственную финансовую поддержку в период с 2013 по 2016 год, чтобы компенсировать сокращение частного финансирования. После реформы государственные расходы на высшее образование увеличились в номинальном выражении, но финансирование как доля ВВП сократилось. По мнению заинтересованных сторон, финансирование не является устойчивым и может повлиять на качество обучения, например, препятствуя возможности удержания или найма компетентного преподавательского состава.
По данным Эстонской информационной системы образования (EHIS), количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Эстонии в 2022 году, на треть меньше, чем в 2012 году (44 611 студентов в 2021/2022 году по сравнению с 64 806 студентов в 2012/2013 году). В то же время количество высших учебных заведений сократилось более чем на треть (18 по сравнению с 29). Показатели деятельности высших учебных заведений улучшились, при этом высшие учебные заведения преподают больше в своих сферах ответственности, увеличилось количество выпускников, в том числе тех, кто окончил обучение за номинальный срок.