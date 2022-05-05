Чего ожидать от магазина IKEA, который откроется под Таллинном в конце лета

В 2019 году шведский гигант мебели появился в Эстонии как интернет-магазин и пункт заказа и получения товаров в Таллинне. А уже в конце этого лета полноценный магазин IKEA в 30 000 квадратных метрах откроет свои двери для всех жителей Эстонии.

Сегодня у магазина IKEA установлен столб высотой 35 метров, который заметен с Таллиннской кольцевой дороги, с шоссе Кангру и с дороги Курна-Тухала.

Все для вашего дома под одной крышей

«Миссия IKEA – улучшить повседневную жизнь людей. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент красивых функциональных решений для дома по очень доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе их позволить. Мы будем предлагать всё для дома в одном магазине. В магазине IKEA будет представлен ассортимент из 9000 товаров для дома, которые можно будет сразу же приобрести, а также все услуги, развлечения для детей и многое другое», – говорит Кристиан Шнейдер, глава IKEA Эстония. Он рассказывает, что магазин обустроен так, чтобы в нем было удобно не только совершать покупки, но и проводить время всей семьёй: есть шведский ресторан с завтраками, обедами и ужинами, места с детскими развлечениями и мероприятия для посетителей.

Тысячи квадратных метров для вдохновения

Магазин IKEA будет двухэтажным, и на втором этаже расположится зал с экспозициями, где будут представлены комнаты и дома с интерьером, соответствующим нуждам жителей Эстонии.

«Мы в IKEA делимся нашими знаниями и опытом в обустройстве дома. Экспозиция поможет посетителям оценить и сравнить разную мебель и увидеть, как она смотрится в живом интерьере. У нас можно полежать на кроватях, посидеть на диванах, открыть все ящики на кухне, чтобы понять, каково оно на ощупь и как работает. Все, что будет представлено в экспозиции, отлично сочетается и легко реализовать в домах наших покупателей», – объясняет Шнейдер.

Мебель для покупки сразу

На первом этаже магазина будут представлены небольшие товары для дома и зона самообслуживания, где покупатели смогут самостоятельно взять выбранные товары.

«Вся мебель IKEA создана так, чтобы ее можно было перевозить в плоской упаковке, в обычной машине, а потом самостоятельно собрать дома. Благодаря этому мы экономим на транспортировке и предлагаем доступные цены на товары, не снижая их качества и прочности» – рассказывает руководитель IKEA Эстония. Для тех, кто не хочет заниматься перевозкой и сборкой, будут доступны соответствующие услуги.

Строительство магазина IKEA недалеко от Таллинна, в Курна (волость Раэ), заканчивается. Площадь магазина IKEA составит 30 000 квадратных метров, строительством занимается компания Nordecon AS.