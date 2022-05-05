Что ожидать от магазина IKEA, который откроется в Таллинне в конце лета?

В 2019 году шведский гигант мебели появился в Эстонии, как интернет-магазин и Пункт заказа и получения товаров в Таллинне. А уже в конце этого лета полноценный магазин IKEA в 30 000 квадратных метрах откроет свои двери для всех жителей Эстонии.

Сегодня рядом с магазином IKEA установлен указатель высотой 35 метров, который отмечает расположение магазина в поселке Курна. Указатель IKEA заметен с Таллиннской кольцевой дороги, шоссе Кангру и дороги Курна-Тухала.

Все для вашего дома под одной крышей

«Миссия IKEA – улучшить повседневную жизнь для многих людей. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент красивых, функциональных решений для дома по очень доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе их позволить. Мы будем предлагать всё для дома в одном магазине. В магазине IKEA в Таллинне будет представлен ассортимент из 9000 товаров для дома, которые можно будет сразу же приобрести, а также все услуги, развлечения для детей и многое другое», – делится Кристиан Шнейдер, глава IKEA Эстония. Он рассказывает, что магазин обустроен так, чтобы там было не только удобно совершать покупки, но и провести день с семьёй – Шведский ресторан с завтраками, обедами и ужинами, места с детскими развлечениями и мероприятия для посетителей.

Тысячи квадратных метров для вдохновения

Магазин IKEA в Таллине будет состоять из 2 этажей, и на втором этаже находится Зал экспозиции, где будут представлены полноценные комнаты и дома с интерьером, в соответствии с нуждами жителей Эстонии.

«Мы в IKEA делимся нашими знаниями и опытом в обустройстве дома. Комнаты и дома из Зала экспозиции будут обустроены в соответствии с нуждами и мечтами жителей Эстонии. Это поможет посетителям оценить и сравнить разную мебель и увидеть, как она смотрится в живом интерьере. У нас можно полежать на кроватях, посидеть на диванах, открыть все ящики на кухне, чтобы убедиться, как всё это на ощупь и работает. Все, что будет представлено в экспозиции, отлично сочетается и легко реализовать в домах наших покупателей», – объясняет К. Шнейдер.

Мебель для покупки сразу

На первом этаже магазина будут представлены небольшие товары для дома и Зона самообслуживания, где покупатели смогут самостоятельно взять упаковку выбранных товаров.

«Вся мебель IKEA создана так чтобы ее можно было перевозить в плоской упаковке, что позволяет ее легко перевезти в обычной машине, а после самостоятельно собрать дома. Благодаря этому мы экономим на транспортировке, что позволяет предлагать доступные цены на наши товары, не снижая качество и прочность» – рассказывает руководитель IKEA Эстония. Для тех, кто не хочет заниматься перевозкой и сборкой, будут доступны услуги по доставке, сбору и установке.

Магазин IKEA В Таллинне заканчивает свое строительство, и находится недалеко от Таллинна в Курна, в волости Рае. Площадь магазина IKEA составит 30 000 квадратных метров, строительством занимается компания Nordecon AS.