Таллиннское городское собрание пытается дать более четкий посыл к 9 мая, чем мэр Михаил Кылварт. Член собрания Кристен Михал в программе Otse Postimehest сказал, что это обсуждалось с фракциями Партии реформ, EKRE, «Отечества» и «Эстония 200», принять участие в обсуждении приглашались также Центристская партия и Социал-демократическая партия, сообщает Postimees.
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ИЗ СТУДИИ POSTIMEES ⟩ Таллиннское городское собрание пытается сделать работу за мэра Кылварта
Таллиннское городское собрание пытается сделать работу за мэра Кылварта
«Принимаемое решение должно содержать смысл 9 мая, почтение памяти и всё остальное», - сказал Михал, добавив, что неизвестно, смогут ли все члены Таллиннского городского собрания прийти к единому мнению об этом дне. «Всё, что прошествовало и последовало за 9 мая 1945 года, означает для эстонского народа не освобождение, а оккупацию, и живя в Эстонии, это нужно понимать», - сказал Михал и добавил, что если кто-то хочет почтить память павших в прошлой войне, то это можно сделать, но возлагать цветы к Русскому солдату как освободителю не приемлемо.
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