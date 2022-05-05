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ИЗ СТУДИИ POSTIMEES ⟩ Таллиннское городское собрание пытается сделать работу за мэра Кылварта

Улла Лянтс
Таллиннское городское собрание пытается сделать работу за мэра Кылварта
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9 мая к бронзовому солдату можно будет приходить чтить память и возлагать цветы, но все мероприятия и массовые сборища будут запрещены, также как и использование символики.
9 мая к бронзовому солдату можно будет приходить чтить память и возлагать цветы, но все мероприятия и массовые сборища будут запрещены, также как и использование символики. Фото: Raul Mee

Таллиннское городское собрание пытается дать более четкий посыл к 9 мая, чем мэр Михаил Кылварт. Член собрания Кристен Михал в программе Otse Postimehest сказал, что это обсуждалось с фракциями Партии реформ, EKRE, «Отечества» и «Эстония 200», принять участие в обсуждении приглашались также Центристская партия и Социал-демократическая партия, сообщает Postimees.

«Принимаемое решение должно содержать смысл 9 мая, почтение памяти и всё остальное», - сказал Михал, добавив, что неизвестно, смогут ли все члены Таллиннского городского собрания прийти к единому мнению об этом дне. «Всё, что прошествовало и последовало за 9 мая 1945 года, означает для эстонского народа не освобождение, а оккупацию, и живя в Эстонии, это нужно понимать», - сказал Михал и добавил, что если кто-то хочет почтить память павших в прошлой войне, то это можно сделать, но возлагать цветы к Русскому солдату как освободителю не приемлемо.

По мнению члена собрания Маргуса Цахкна, будет бессмысленно, если мы вновь начнем обсуждать, что осталось не сделано в просвещении русскоязычного населения за более чем три десятилетия после восстановления независимости: «Все действительно пишут о том, что мы могли всё уладить еще 30 лет назад, но тогда мы жили в каком-то другом времени и занимались другими вещами – как выжить самим, как выстроить страну, - и этот конфликт был выдвинут на первый план бронзовая ночь, - сказал Цахкна.

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