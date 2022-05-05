ИЗ СТУДИИ POSTIMEES ⟩ Таллиннское городское собрание пытается сделать работу за мэра Кылварта

«Принимаемое решение должно содержать смысл 9 мая, почтение памяти и всё остальное», - сказал Михал, добавив, что неизвестно, смогут ли все члены Таллиннского городского собрания прийти к единому мнению об этом дне. «Всё, что прошествовало и последовало за 9 мая 1945 года, означает для эстонского народа не освобождение, а оккупацию, и живя в Эстонии, это нужно понимать», - сказал Михал и добавил, что если кто-то хочет почтить память павших в прошлой войне, то это можно сделать, но возлагать цветы к Русскому солдату как освободителю не приемлемо.

По мнению члена собрания Маргуса Цахкна, будет бессмысленно, если мы вновь начнем обсуждать, что осталось не сделано в просвещении русскоязычного населения за более чем три десятилетия после восстановления независимости: «Все действительно пишут о том, что мы могли всё уладить еще 30 лет назад, но тогда мы жили в каком-то другом времени и занимались другими вещами – как выжить самим, как выстроить страну, - и этот конфликт был выдвинут на первый план бронзовая ночь, - сказал Цахкна.