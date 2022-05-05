Nyxair начинает регулярные полеты на линии Пярну-Хельсинки

Как передала авиакомпания, 50-местный самолет Nyxair - Saab 2000 будет совершать полеты между Пярну и Хельсинки (Вантаа) по четвергам и воскресеньям.

На первых порах линия будет открыта до 28 августа. Полеты будут происходить при поддержке предприятий Пярну, в сотрудничестве местного самоуправления и Nyxair.

В четверг самолет будет вылетать из Хельсинки в 12:30 и приземляться в Пярну в 13:30, следующий рейс в этот же день состоится в 13:40 — из Пярну. В Хельсинки самолет прибудет в 14:20.

По воскресеньям первый рейс будет начинаться в 13:10 из Хельсинки, в Пярну самолет прибудет в 13:50. В тот же день самолет вылетит из Пярну в 14:20 и приземлится в Пярну в 15:00.

Nyxair — это частное эстонское предприятие, созданное в 2017 году. В парке предприятия — самолеты Saab 2000, Saab 340 и ATR 42-500, которыми фирма совершает как регулярные, так и чартерные рейсы. Всего в регистре воздушных судов Эстонии девять самолетов компании NyxAir.