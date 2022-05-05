Чт, 5.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Судоходные компании Эстонии уже в ближайшем будущем столкнутся с серьезной нехваткой рабочей силы

Яано Мартин Отс
Судоходные компании Эстонии уже в ближайшем будущем столкнутся с серьезной нехваткой рабочей силы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Мореходство.
Мореходство. Фото: Eero Vabamägi

Пассажирские перевозки по Балтийскому морю переживают тяжелые времена. Иностранный туризм еще не начал оправляться от последствий коронапандемии, как страх перед войной снова спровоцировал снижение числа бронирований. Скандинавы, не говоря уже о туристах из более дальних мест, боятся слишком приближаться к зоне военных действий, пишет Postimees.

Чтобы обслуживать местных пассажиров, суда все же приходится поддерживать в рабочем состоянии, и судовладельцы стараются любой ценой не ставить их у причала – стоящее без эксплуатации судно начинает терять ценность, а его последующий ввод в строй обходится почти так же дорого, как и капитальный ремонт. Однако, помимо топлива и технического обслуживания, судну нужен еще и экипаж, и, по словам президента Союза судовладельцев Эстонии Вахура Аусмеэса, самой большой проблемой в секторе мореходства сейчас стала нехватка кадров. Из-за демографической ситуации в Эстонии и ситуации на рынке труда работа в сфере обслуживания на море все чаще привлекает иммигрантов.

Ключевые слова
Наверх