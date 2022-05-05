Судоходные компании Эстонии уже в ближайшем будущем столкнутся с серьезной нехваткой рабочей силы

Чтобы обслуживать местных пассажиров, суда все же приходится поддерживать в рабочем состоянии, и судовладельцы стараются любой ценой не ставить их у причала – стоящее без эксплуатации судно начинает терять ценность, а его последующий ввод в строй обходится почти так же дорого, как и капитальный ремонт. Однако, помимо топлива и технического обслуживания, судну нужен еще и экипаж, и, по словам президента Союза судовладельцев Эстонии Вахура Аусмеэса, самой большой проблемой в секторе мореходства сейчас стала нехватка кадров. Из-за демографической ситуации в Эстонии и ситуации на рынке труда работа в сфере обслуживания на море все чаще привлекает иммигрантов.