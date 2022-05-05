Пассажирские перевозки по Балтийскому морю переживают тяжелые времена. Иностранный туризм еще не начал оправляться от последствий коронапандемии, как страх перед войной снова спровоцировал снижение числа бронирований. Скандинавы, не говоря уже о туристах из более дальних мест, боятся слишком приближаться к зоне военных действий, пишет Postimees.
Для подписчиков
Судоходные компании Эстонии уже в ближайшем будущем столкнутся с серьезной нехваткой рабочей силы
Судоходные компании Эстонии уже в ближайшем будущем столкнутся с серьезной нехваткой рабочей силы
Ключевые слова