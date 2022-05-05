Члены Рийгикогу создали группу в поддержку школьного питания

Председатель парламентской группы Ивари Падар отметил, что в условиях роста цен организацию и финансирование школьного питания необходимо пересмотреть.

«Мы хотим сохранить качественное питание в школах. В настоящий момент организацией школьного питания занимается три министерства. Роль парламентской комиссии – скоординировать сотрудничество между всеми, кто занимается школьным питанием, от фермеров до школьных столовых», – пояснил Падар и добавил, что в первую очередь депутатская группа хочет выслушать организации и людей, связанных с этой сферой.

«Также следует пересмотреть порядок организации поставок и установить стандарты, оставив при этом достаточно гибкости для местных самоуправлений. К сожалению, цены на продукты питания резко выросли, и государственных дотаций в размере одного евро на ребенка недостаточно, чтобы обеспечить качественное питание», – признал он.

Председателем депутатской группы в поддержку школьного питания в Эстонии стал Ивари Падар; члены группы – Рийна Сиккут, Эдуард Одинец, Яак Юске, Раймонд Кальюлайд, Хелье Пикхоф, Индрек Саар, Хельмен Кютт, Кальви Кыва и Лаури Ляэнеметс.