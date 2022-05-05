Центристская партия доплатила более 800 тысяч евро за предвыборные кампании 2009-2015 годов

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, для партии выплатить такую большую сумму в течение столь маленького промежутка времени было довольно сложно. Тем не менее, отметил он, партия нашла возможность сделать это досрочно.

«Нам пришлось значительно экономить на расходах на деятельность партии, сократить расходы на рабочую силу и маркетинг. Поэтому наша предвыборная кампания на местных выборах осенью была скромнее, чем у конкурентов. Значительной помощью в выплате обозначенной суммы стали членские взносы и пожертвования. Я благодарю всех, кто в сложные времена помог партии. Это говорит о нашей силе, единстве и вере в Центристскую партию», – сказал Ратас.

Ратас пояснил, что партия оплачивала счета и выполняла обозначенные в договоре с поставщиком услуг обязательства, однако суд счел, что прибыль поставщика услуг была слишком мала и часть оказанных услуг была отнесена к категории запрещенных пожертвований. «Суд принял решение, партия отнеслась к нему с уважением. Для нас это был очень сложный процесс, однако сегодня мы можем перевернуть эту страницу», - сказал Ратас.

По словам генерального секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, поддержка членов партии была очень значительной: помогали как члены правительства, парламента, руководители местных самоуправлений, так и многие рядовые члены партии. В течение двух месяцев партии помогли порядка 200 человек. «Готовность оказать поддержку партии была видна еще во время местных выборов – в общей сложности кандидаты потратили на рекламную кампанию 434 000 из личных средств, что намного больше, чем потратили остальные партии вместе»,- сказал Ханимяги.

Ханимяги отметил, что партии придется продолжить экономить, а выплата столь значительной суммы может сказаться и на проведении кампании на предстоящих парламентских выборах. «На сегодняшний день пока рано говорить о стоимости предвыборной кампании, однако она будет меньше, чем прошлая», - сказал Ханимяги.

Фирма Midfield в 2019 году обратилась в Комиссию по надзору за финансированием партий, как утверждали в Midfield, Центристская партия получила запрещенные пожертвования на сумму 1,27 млн евро. Партия не согласилась с этими утверждениями, сославшись на то, что все условия договоров выполнены и счета оплачены. С 2009 по 2015 год Центристская партия выплатила Midfield 2 253 424,98 евро. По решению арбитражного суда было выплачено еще 533 000 евро. Позже Midfield и Комиссии по надзору за финансированием партий пришли к выводу, что маржинальная брутто-прибыль Midfield должна была быть больше, несмотря на заработанную фирмой прибыль. Поэтому комиссия сделала партии предписание, с которым последняя не согласилась.