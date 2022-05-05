Тайсон Фьюри поменял свой Ferrari на электромобиль Porsche за 140 000 фунтов

Спустя почти две недели после победы над Дилланом Уайтом и упоминания о планах уйти из бокса, 33-летний боксер был замечен наслаждающимся плодами своего труда. Но в более скромных масштабах, поскольку Porsche Taycan, ценой в 140 000 фунтов, стоит почти вполовину дешевле той суммы, которую боксер заплатил за Ferrari F12 (примерно 250 000 фунтов стерлингов).

Это лишь малая часть от 22 миллионов фунтов стерлингов, которые Фьюри заработал за победу над Уайтом, которого он нокаутировал в шестом раунде. Сразу после боя Тайсон сказал, что он человек слова и выполнит обещание, данное жене и повесит перчатки на гвоздь.

Правда, еще неизвестно, будет ли это решение окончательным, учитывая, что Фьюри еще не сдал свой пояс WBC. Вместо этого он и его жена были заняты празднованием успеха, например, обновили свою коллекцию автомобилей, включив в нее полностью электрический Taycan.