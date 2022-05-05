Чт, 5.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Зузу Измайлова станет членом партии «Ээсти 200»

rus.postimees.ee
Зузу Измайлова станет членом партии «Ээсти 200»
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Зузу Измайлова
Зузу Измайлова Фото: Kalev Lilleorg / erakogu

Зеленая активистка Зузу Измайлова сообщила сегодня на пресс-мероприятии перед Домом Стенбока о решении присоединиться к партии «Ээсти 200», сообщает пресс-служба «Ээсти 200».

По словам Измайловой, сделанный шаг позволит сконцентрироваться на активном продвижении зеленой политики и доведении ее до государственного управления. Оказание помощи Украине Эстонией показывает, что, держась вместе, мы можем стать лидерами. Она также добавила, что «зеленый» прыжок также нуждается в сотрудничестве и быстрой реакции.

«Из-за недостатков нынешнего государственного управления и усугубляющегося глобального климатического кризиса зеленый сектор предлагает очень много вызовов. Присоединение к партии позволит мне сосредоточиться на том, в чем я ощущаю свою силу. «Ээсти 200» - это сильная команда, которая имеет свое конкретное представление и видение о более заботливом зеленом будущем», - сказала Измайлова.

Измайлова подчеркнула, что хрупкая энергетическая безопасность, бестолковое обращение с отходами и вырубленные догола леса – это всего лишь верхушка айсберга, и это все нуждается в разрешении.

«Приведенная в порядок жизненная среда играет ключевую роль в обеспечении чувства счастья и хорошего здоровья. Для того, чтобы снизить негативное влияние экономической деятельность и производства энергии, мы должны прекратить растрачивать ресурсы и стремительно увеличить долю экономики замкнутого цикла», - убеждена Измайлова.

«Я очень ценю долгосрочную приверженность Зузу Измайловой решению «зеленых» проблем в Эстонии. Меня всегда вдохновляют люди, которые с душой подходят к своему делу, и Зузу со своей приверженностью зеленому перевороту будет идеальным дополнением нашей команды. Четкий план зеленого переворота и формирование этих ценностей должно быть часть более глобального плана управления государством, а не маленькой деталькой всей программы. Наша амбиция – донести «зеленое» целостное видение на уровень государственного управления. Мы выстраиваем свою сильную команду, и Зузу – ее сильное дополнение», - добавила председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Ранее Зузу Измайлова была вице-мэром города Таллинна и руководителем Партии зеленых.

Ключевые слова
Наверх