Зузу Измайлова станет членом партии «Ээсти 200»

По словам Измайловой, сделанный шаг позволит сконцентрироваться на активном продвижении зеленой политики и доведении ее до государственного управления. Оказание помощи Украине Эстонией показывает, что, держась вместе, мы можем стать лидерами. Она также добавила, что «зеленый» прыжок также нуждается в сотрудничестве и быстрой реакции.

«Из-за недостатков нынешнего государственного управления и усугубляющегося глобального климатического кризиса зеленый сектор предлагает очень много вызовов. Присоединение к партии позволит мне сосредоточиться на том, в чем я ощущаю свою силу. «Ээсти 200» - это сильная команда, которая имеет свое конкретное представление и видение о более заботливом зеленом будущем», - сказала Измайлова.

Измайлова подчеркнула, что хрупкая энергетическая безопасность, бестолковое обращение с отходами и вырубленные догола леса – это всего лишь верхушка айсберга, и это все нуждается в разрешении.

«Приведенная в порядок жизненная среда играет ключевую роль в обеспечении чувства счастья и хорошего здоровья. Для того, чтобы снизить негативное влияние экономической деятельность и производства энергии, мы должны прекратить растрачивать ресурсы и стремительно увеличить долю экономики замкнутого цикла», - убеждена Измайлова.

«Я очень ценю долгосрочную приверженность Зузу Измайловой решению «зеленых» проблем в Эстонии. Меня всегда вдохновляют люди, которые с душой подходят к своему делу, и Зузу со своей приверженностью зеленому перевороту будет идеальным дополнением нашей команды. Четкий план зеленого переворота и формирование этих ценностей должно быть часть более глобального плана управления государством, а не маленькой деталькой всей программы. Наша амбиция – донести «зеленое» целостное видение на уровень государственного управления. Мы выстраиваем свою сильную команду, и Зузу – ее сильное дополнение», - добавила председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас.