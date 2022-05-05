Суттер: зимой цены на электричество могут подняться до небывалых высот

«На предстоящую зиму сейчас рынок предусматривает, что цены могут подняться до 200 евро, то есть еще выше, чем они были в прошлую зиму», - признал Суттер.

Летом ситуация лучше. Суттер отметил, что на данный момент в Эстонии имеются почти 11 500 солнечных станций, а к сети Elektrilevi присоединены станции общей мощностью в 405 мегаватт. Летом потребление электричества в пиковые моменты, по его словам, составляет 700-750 мегаватт, таким образом, в солнечные летние дни теоретически возможно полностью покрывать потребность страны в электричестве за счет солнечной и ветряной энергии.

Из-за высоких цен на энергоносители и, прежде всего, на газ произведенное из сланца электричество стало конкурентоспособным и повысило спрос. По словам Суттера, и сейчас, в мае, работают все подразделения Нарвской электростанции, и определенно будут работать в большем объеме и в предстоящую зиму. Ожидание государства заключается в том, что до конца 2023 года Eesti Energia должна обеспечивать при помощи сланцевых электростанций управляемую мощность в 1000 мегаватт. После этого Eesti Energia, вероятнее всего, заключит с отвечающим за обеспечение запасов в Эстонии предприятием Elering договор, и на основании него обеспечит мощности, которые необходимы Elering для выполнения поставленной перед предприятием задачи, объяснил Суттер.